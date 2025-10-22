Во время атак враг применяет 60% "Шахедов" и 40% дронов-имитаторов, - Воздушные силы
Во время атак на Украину российские войска используют около 60% ударных беспилотников типа "Шахед" и 40% дронов-имитаторов.
Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нового ничего нет, потому что противник атакует объекты критической инфраструктуры - энергетику, газодобывающую отрасль. Мы видим регулярные удары, сегодня - Киевщина и другие регионы. Применяют они большое количество БПЛА. Около 60% - это "Шахеды", ударные БПЛА типа "Шахед", и дальше уже 40% - это, как мы говорили ранее, дроны-имитаторы", - отметил Игнат.
По его словам, дроны-имитаторы, среди которых и тип "Гербера", также представляют опасность, ведь могут нести взрывчатку или другую нагрузку.
Кроме того, во время атак россияне одновременно запускают с разных направлений крылатые, аэробаллистические и авиационные ракеты, сочетая их с массированным применением БПЛА.
Капець московитам, адназначна!
(сарказм)
Розклад на 6.0 по збиттям був такий:
МВГ - 50,9%
Армійська авіація - 14%
Авіація ПС - 5,8%
Подавлено РЕБ - 23,4%
БпЛА перехоплювачачі - 5,8%.
Це я про ефективність МВГ, які захейтили всі теоретики і інсайдери, кожного дня навалюючи про неефективність МВГ.
Чи більш ефективні дрони перехоплювачі? Сто відсотків. Але от біда - нема ні дронів, ні навчених розрахунків.
Тобто якби не було МВГ, маже девʼять десятків дронів були б сьогодні в «пропущених». Скільки з них шахедів з БЧ 90 кг, а скільки гербер або італмас? Хєр зна. Може 10, може 30. А може всі. Ми дякуючи хлопцям з МВГ цього не взнаємо.
Ще якийсь відсоток тих які приписують ребівціям в "локаційно втрачених", теж підбиті та пошкоджені МВГ.
Майже сотня цілих будинків і не вражених трансформаторів. То як з цього боку про ефективність?
Нічого не тисне?
А тепер про дійсно не ефективність.
Чи ефективні на 100% від можливого МВГ? Ні! Бо ПС і ЗРВ на них пофіг. На навчання і бойову підготовку кулеметників пофіг.
Потенціал МВГ використовується на кілька відсотків від можливого. Бо всім на них пофіг. Пофіг три роки.
Людей не навчають. Людям не виділяють мінімум який вони просять.
Багато екіпажів досі без прицілів. Їм "отци камандіри" кажуть - "стріляйте акустично".
Трєтє тисячоліття, 4 рік пономасштабки, вночі по дрону довжиною 3 метри з виносом на 8-10 фігур - "стріляйте акустично".
Обладнувати машини примушують бійців за свої кошти.
...
А і да. Кожне збиття МВГ фіксується інколи кількома камерами. Кожне відкриття вогню теж. Там просто неможливо "приписати" собі збиття задля виплат ДГВ. Навпаки, часто забирають у кулеметників і приписують "гепардістам" або ПЗРКашникам. Бо там БК дорожче.
І ще, наостанок. Тактика застосування МВГ не залежить від самих МВГ. Це визначається офіцерами повітряних сил. Якщо командири мають хоч якусь уяву про специфіку роботи кулеметників, то результат є..."
Більше - https://x.com/donikroman/status/1981003983176245737?t=kNaTFVkhj-4DkZzQc_U_hQ&s=19 тут.