Сутки на Сумщине: удар по Сумам и микроавтобусу в Постольном, погиб человек, 15 раненых. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 26 октября, в результате вражеских атак на Сумщине погиб человек, ранены 15 человек, среди них дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Правоохранители напоминают, что за прошедшие сутки войска РФ продолжали массированные обстрелы территории Сумской области.

Последствия атак РФ

В результате атак погиб 69-летний мужчина, еще пятнадцать человек получили ранения, среди них дети в возрасте 8 и 15 лет. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, транспортные средства, здания коммунальных предприятий, а также объекты социальной и жилой инфраструктуры.

Удар по автобусу

Самые большие потери нанес удар по маршрутному автобусу в Постольном, который был уничтожен огнем, - именно среди его пассажиров есть погибший и 13 раненых. Еще один человек получил ранения в результате обстрелов в Белопольской громаде и один в Сумах.

Полиция Сумской области продолжает документировать последствия атак врага и собирать доказательства военных преступлений.







Что предшествовало?