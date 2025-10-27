На фронте зафиксировано 101 боестолкновение, больше всего - на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 101.

Боевые действия на севере

Захватчики наносят поражения по районам приграничных с РФ населенных пунктов. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Заречье, Хреновка Черниговской области; Бобылевка, Белая Береза Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили одну атаку захватчиков, еще один бой продолжается. Также враг нанес восемь авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиационную бомбу, и совершил 100 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Пять атак отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка и в сторону Бочкового на Южно-Слобожанском направлении, еще одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении враг семь раз пытался продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Степная Новоселовка и в сторону Песчаного.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня агрессор пять раз атаковал в районах населенных пунктов Среднее, Мирное, Шандриголово и Заречное. Сейчас продолжается два боестолкновения.

На Славянском направлении Силы обороны отбили четыре попытки продвижения врага в районах населенных пунктов Ямполь, Выемка, Федоровка и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении в настоящее время противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении сегодня захватчик 24 раза пытался идти вперед в районах Александро-Калинового, Щербиновки, Плещиевки, Яблоневки и Русина Яра. Вражеская авиация КАБами ударила по Константиновке.

На Покровском направлении сегодня враг 23 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Никаноровка, Панковка, Сухецкое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверево и Молодецкое. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филия, Поддубное, Александроград, Новоселовка, Вербовое, Алексеевка, Новогригорьевка и Успеновка. Семнадцать из двадцати наступательных действий врага отбито, еще три боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Малиновки и в сторону Новониколаевки, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация противника ударила по Новому Запорожью и Терноватому.

На Ореховском направлении захватчики трижды пытались продвинуться в районе Каменского и в сторону Приморского и Новоандреевки, получили отпор.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери.

