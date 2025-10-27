На фронте зафиксировано 101 боестолкновение, больше всего - на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 101.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
Захватчики наносят поражения по районам приграничных с РФ населенных пунктов. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Заречье, Хреновка Черниговской области; Бобылевка, Белая Береза Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили одну атаку захватчиков, еще один бой продолжается. Также враг нанес восемь авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиационную бомбу, и совершил 100 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
Пять атак отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка и в сторону Бочкового на Южно-Слобожанском направлении, еще одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении враг семь раз пытался продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Степная Новоселовка и в сторону Песчаного.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении сегодня агрессор пять раз атаковал в районах населенных пунктов Среднее, Мирное, Шандриголово и Заречное. Сейчас продолжается два боестолкновения.
На Славянском направлении Силы обороны отбили четыре попытки продвижения врага в районах населенных пунктов Ямполь, Выемка, Федоровка и в сторону Звановки.
На Краматорском направлении в настоящее время противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении сегодня захватчик 24 раза пытался идти вперед в районах Александро-Калинового, Щербиновки, Плещиевки, Яблоневки и Русина Яра. Вражеская авиация КАБами ударила по Константиновке.
На Покровском направлении сегодня враг 23 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Никаноровка, Панковка, Сухецкое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверево и Молодецкое. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филия, Поддубное, Александроград, Новоселовка, Вербовое, Алексеевка, Новогригорьевка и Успеновка. Семнадцать из двадцати наступательных действий врага отбито, еще три боестолкновения продолжаются.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Малиновки и в сторону Новониколаевки, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация противника ударила по Новому Запорожью и Терноватому.
На Ореховском направлении захватчики трижды пытались продвинуться в районе Каменского и в сторону Приморского и Новоандреевки, получили отпор.
На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери.
Російські війська зняли кадри демонстрації прапорів у населених пунктах Привільне та Новомиколаївка, заявивши про взяття їх під контроль. Також противник просунувся в районі «Птахофабрики Зарічна» (на південь від Привільного) і на захід від Полтавки.
На сусідньому Олександрівському напрямку російські війська закріпилися вздовж балки на схід від Вишневого.
У районі Єгорівки тривають бої. Оголошеного противником взяття населеного пункту під контроль немає, оскільки після просування російських військ у південній частині були контрдії українських військ, що дозволило відкинути рашистів з низки позицій.
Покровський напрямок:
У Покровську тривають бої у західній, центральній та східній частинах міста.
У Покровськ, за даними воєнкора Цаплієнка, перекинуто сили ГУР України з метою стабілізації ситуації.
На захід від Котлиного російські війська закріпилися в районі вентствола шахти. Північніше Звірового і Леонтовичів противник закріпився вздовж лісосмуг.
На Костянтинівському напрямку українські війська відбили механізований штурм противника на північ від Русиного Яру."