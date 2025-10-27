Оккупант спрятался в танке: ударные дроны сбросили боеприпас прямо в открытый люк. ВИДЕО

Операторы дронов 109-го горно-штурмового батальона ВСУ продолжают уничтожать укрытия и живую силу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники ликвидировали семь российских военных и три вражеских укрытия.

На одном из кадров захватчик спрятался в подбитом танке. Его обнаружили операторы дронов и сбросили боеприпас в открытый люк.

Как следствие - оккупант ликвидирован, а танк выведен из строя полностью.

