РУС
2 627 10

Оккупант спрятался в танке: ударные дроны сбросили боеприпас прямо в открытый люк. ВИДЕО

Операторы дронов 109-го горно-штурмового батальона ВСУ продолжают уничтожать укрытия и живую силу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники ликвидировали семь российских военных и три вражеских укрытия.

На одном из кадров захватчик спрятался в подбитом танке. Его обнаружили операторы дронов и сбросили боеприпас в открытый люк.

Как следствие - оккупант ликвидирован, а танк выведен из строя полностью.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

армия РФ (21047) уничтожение (8263) ВСУ (7045) дроны (5216) Силы беспилотных систем (257)
Топ комментарии
+3
І стало глухо - як у танку
27.10.2025 17:14 Ответить
+3
Коректно, ********** здох, байдуже, як це місце назвати!!
27.10.2025 17:16 Ответить
+3
зато пагіп танкістам, а нє галімим пєхатінцем.
27.10.2025 17:22 Ответить
27.10.2025 17:10 Ответить
Бмп?
27.10.2025 17:12 Ответить
Ні, ********** з московії!!
27.10.2025 17:15 Ответить
Автор публікації це не танк, це БМП-1, викладайте будь ласка матеріал коректно!
27.10.2025 17:13 Ответить
Коректно, ********** здох, байдуже, як це місце назвати!!
27.10.2025 17:16 Ответить
Літом 2023 військовий йух з КСПб некоректно передав нам інформацію, переплутав нашу БМП з підор...м танком, як результат ми мінуснули з ПТРК нашу БМП, - 3 двухсотих. Коректність та точність інформації завжди має велике значення.
27.10.2025 17:48 Ответить
І стало глухо - як у танку
27.10.2025 17:14 Ответить
Пішов окупант до пекла і навіть нічого не відчув
27.10.2025 17:14 Ответить
Осінь на дворі - а він двері за собою не закриває! Не порядок!
От і поплатився.....
27.10.2025 17:18 Ответить
зато пагіп танкістам, а нє галімим пєхатінцем.
27.10.2025 17:22 Ответить
 
 