Оккупант спрятался в танке: ударные дроны сбросили боеприпас прямо в открытый люк. ВИДЕО
Операторы дронов 109-го горно-штурмового батальона ВСУ продолжают уничтожать укрытия и живую силу оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники ликвидировали семь российских военных и три вражеских укрытия.
На одном из кадров захватчик спрятался в подбитом танке. Его обнаружили операторы дронов и сбросили боеприпас в открытый люк.
Как следствие - оккупант ликвидирован, а танк выведен из строя полностью.
