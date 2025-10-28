"Привиди" ГУР уничтожили две РЛС и пусковую установку С-300В оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
В течение последних двух недель спецподразделение ГУР МО Украины "Привиди" продолжает системно уничтожать российские средства ПВО на Донбассе.
В результате очередных прицельных атак разведчики поразили две радиолокационные станции 48Я6-К1 "Подлет" и пусковую установку 9А82 из состава зенитно-ракетного комплекса С-300В.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Кроме того, украинские воины ликвидировали группу оккупантов и уничтожили грузовик КамАЗ, на котором они передвигались.
Дивне наступне: ураження робилось fpv-дронами. Вони далі 40км не літають. Нахуха кацапи висунули коштовні РЛС-и з дальністю сканування в 300км настільки близько до ЛБЗ (до 40км)? Відповіді можуть бути наступні:
* перестала працювати дальня (300+) радіолокація (ДРЛО не літають);
* активізація української тактичної авіації на ЛБЗ;
* початок системної роботи систем 4го покоління для протидії носіям УМПК/КАБ, якій не треба аби носій ракети "повітря-повітря" (літак F-16) взагалі наближався до цілі на відстань спостереження бортової (носія) РЛС.
Я вважаю, що ці РЛС - це знак "відчаю" (читай - єдиний інструмент боротьби з системою 4го покоління, який є у засрашки). І це дуже добре.