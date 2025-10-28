"Привиди" ГУР уничтожили две РЛС и пусковую установку С-300В оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

В течение последних двух недель спецподразделение ГУР МО Украины "Привиди" продолжает системно уничтожать российские средства ПВО на Донбассе.

В результате очередных прицельных атак разведчики поразили две радиолокационные станции 48Я6-К1 "Подлет" и пусковую установку 9А82 из состава зенитно-ракетного комплекса С-300В.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Кроме того, украинские воины ликвидировали группу оккупантов и уничтожили грузовик КамАЗ, на котором они передвигались.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Также читайте: Ликвидация сына российского генерала Марзоева КАБом на оккупированной части Запорожской области. ВИДЕО