"Привиди" ГУР уничтожили две РЛС и пусковую установку С-300В оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

В течение последних двух недель спецподразделение ГУР МО Украины "Привиди" продолжает системно уничтожать российские средства ПВО на Донбассе.

В результате очередных прицельных атак разведчики поразили две радиолокационные станции 48Я6-К1 "Подлет" и пусковую установку 9А82 из состава зенитно-ракетного комплекса С-300В.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Кроме того, украинские воины ликвидировали группу оккупантов и уничтожили грузовик КамАЗ, на котором они передвигались.

армия РФ (21067) РЛС (92) уничтожение (8274) Донецкая область (11103) ГУР (636)
Гарна робота.
28.10.2025 10:49 Ответить
Ну, якщо вільно передавався відеоканал ураження РЛС-ів, які такі дрони ніби-то повинні бачити за 200-300 км (за "офіційними" даними засрашки про ці "вундервафлі"), то це означає, що системного РЕБ-у там тупо нема, а система раннього виявлення та попередження (саме ці РЛС і є її складовою) якось працює не такось, якщо не здатні протидіяти декільком fpv-дрончикам (судячи з стилю управління/руху)...

Дивне наступне: ураження робилось fpv-дронами. Вони далі 40км не літають. Нахуха кацапи висунули коштовні РЛС-и з дальністю сканування в 300км настільки близько до ЛБЗ (до 40км)? Відповіді можуть бути наступні:
* перестала працювати дальня (300+) радіолокація (ДРЛО не літають);
* активізація української тактичної авіації на ЛБЗ;
* початок системної роботи систем 4го покоління для протидії носіям УМПК/КАБ, якій не треба аби носій ракети "повітря-повітря" (літак F-16) взагалі наближався до цілі на відстань спостереження бортової (носія) РЛС.

Я вважаю, що ці РЛС - це знак "відчаю" (читай - єдиний інструмент боротьби з системою 4го покоління, який є у засрашки). І це дуже добре.
28.10.2025 11:30 Ответить
Раніше таке саме показали на запоріжському напрямку тільки під інший музичний фон.
28.10.2025 11:30 Ответить
Мені здається, про це вже було повідомлення раніше. ГУР таке беззубе, що перетирає кожну новину кілька тижнів?
28.10.2025 11:44 Ответить
 
 