ЕС может направить денежные остатки активов РФ для предоставления Украине займа, - фон дер Ляйен

ЕС рассматривает замороженные российские активы для покрытия потребностей Украины в войне с РФ.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на совместной с лидерами стран Северной Европы пресс-конференции после заседания Северного совета в Стокгольме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Покрытие финансовых потребностей Украины

"Мы рассматриваем финансовые потребности Украины в течение 2026 и 2027 годов, и я очень рада и благодарна, что Европейский совет обязался покрыть финансовые потребности Украины на эти годы - будь то военные потребности, или, при необходимости, бюджетные", - сказала фон дер Ляйен в ответ на вопрос, рассматривается ли вариант общего долга в интересах Украины после того, как на последнем заседании Европейского совета решение по репарационному кредиту не было принято.

Фон дер Ляйен назвала "важным шагом вперед" именно то, что ЕС рассматривает замороженные российские активы для покрытия потребностей Украины.

Мы рассматриваем наличные остатки. Предложение заключается в том, чтобы использовать эти остатки для предоставления Украине займа, который Украина должна вернуть, если Россия выплатит репарации. И поэтому это юридически обоснованное предложение, а не тривиальное", - пояснила она.

Технические вопросы

По словам главы ЕК, Европейский совет запросил "потенциальные варианты по техническим вопросам", и Еврокомиссия готова их предоставить.

"Но основное сообщение для России очень четкое: мы здесь надолго, мы готовы покрывать финансовые потребности Украины, мы будем рядом с Украиной столько, сколько нужно", - подытожила она.

Использование замороженных активов РФ

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия оплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

Всего сейчас в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличности от замороженных российских активов, которая может быть использована для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был бы погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

