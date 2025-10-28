ЄС може спрямувати готівкові залишки активів РФ для надання Україні позики, - фон дер Ляєн

ЄС розглядає заморожені російські активи для покриття потреб України у війні з РФ.

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на спільній з лідерами країн Північної Європи пресконференції після засідання Північної ради у Стокгольмі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Покриття фінансових потреб України

"Ми розглядаємо фінансові потреби України протягом 2026 та 2027 років, і я дуже рада та вдячна, що Європейська рада зобов'язалася покрити фінансові потреби України на ці роки – чи то військові потреби, чи, за необхідності, бюджетні", – сказала фон дер Ляєн у відповідь на запитання, чи розглядається варіант спільного боргу в інтересах України після того, як на останньому засіданні Європейської ради рішення щодо репараційного кредиту не було прийнято.

Фон дер Ляєн назвала "важливим кроком уперед" саме те, що ЄС розглядає заморожені російські активи для покриття потреб України.

Ми розглядаємо готівкові залишки. Пропозиція полягає в тому, щоб використати ці залишки для надання Україні позики, яку Україна має повернути, якщо Росія виплатить репарації. І тому це юридично обґрунтована пропозиція, а не тривіальна", – пояснила вона.

Технічні питання

За словами глави ЄК, Європейська рада запросила "потенційні варіанти щодо технічних питань", і Єврокомісія готова їх надати.

"Але основне повідомлення для Росії дуже чітке: ми тут надовго, ми готові покривати фінансові потреби України, ми будемо поряд з Україною стільки, скільки потрібно", - підсумувала вона.

Використання заморожених активів РФ

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

