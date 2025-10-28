РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11171 посетитель онлайн
Новости Ветераны ВСУ
242 2

55% украинских ветеранов считают семью главным фактором успешной реинтеграции, - опрос

Правительство выделило дополнительно 400 млн на жилье для ветеранов

55% украинских ветеранов назвали семью главным фактором успешного возвращения к гражданской жизни.

Об этом свидетельствуют результаты исследования IREX совместно с Info Sapiens, передает Цензор.НЕТ.

"Опыт возвращения к гражданской жизни большинство ветеранов и ветеранок считают сложным. Но главным фактором, который способствует возвращению, является именно воссоединение с семьей. Такое мнение высказали 55% ветеранов и 49% военнослужащих", - отметил советник по вопросам ветеранов IREX Константин Татаркин.

Психологическая помощь ветеранам и военным

Исследование также показало, что 63% ветеранов и 69% действующих военнослужащих никогда не обращались за психологической помощью. Однако потребность в таких услугах формируется, а с возрастом даже растет. Наиболее открыты к психологической поддержке ветераны с инвалидностью: 38% хотели бы получить бесплатные консультации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ветеран.Работа": Кабмин одобрил концепцию программы трудоустройства ветеранов

"В 2020 году 62% оценивали свое ментальное здоровье как хорошее, сейчас - только 37%, в 2020 году 56% ветеранов сообщали, что им сложно возвращаться к гражданской жизни, а в 2025 году таких 65%", - рассказала руководитель Программы реинтеграции ветеранов Яна Войтовская.

Трудоустройство ветеранов

При этом около 30% ветеранов не знают о своих правах на услуги по трудоустройству, открытию бизнеса, материальной поддержки и социальных гарантий. Те, кто воспользовался такими услугами, довольны их качеством, однако чрезмерная бюрократия остается основным барьером.

Почти половина ветеранов не сталкиваются с проблемами при трудоустройстве. Среди тех, кто имел трудности, более трети отметили недостаток навыков (28%) или опыта (26%), физические ограничения из-за ранения (30%) и предвзятое отношение работодателей (29%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ставка на украинцев: "Метинвест" вошел в ТОП-50 лучших работодателей Украины

"Еще один важный фактор, который указывает на важность участия семьи и близких для успешной реинтеграции: подавляющее большинство ветеранов находят работу через личные контакты, а не через конкурсный отбор или службы занятости: 36% - через родственников, 46% - через знакомых, в частности с военной службы", - говорится в отчете.

Исследование проводилось в январе и июле 2025 года методом CAWI (Computer Assisted Web Interview). Было опрошено 868 респондентов - 610 ветеранов, демобилизованных после 2022 года, и 258 действующих военнослужащих, отобранных через ветеранские организации и реабилитационные центры по всей Украине.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

ветераны (1149) опрос (2963)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у кого нема дівчини, то в ТЦК треба створити відділ, який буде підшуковувать другу половинку нашим воїнам. І ніяких відмазок. Хочеш - не - хочеш, мусиш. І закрити кордони для самотніх дівчат, які не хочуть скласти пару неодруженому військовозабов'язаному, щоб йому було за що воювати. Якщо країна не може дати нормальних грошей за службу, то хай хоч сєксу дасть
показать весь комментарий
28.10.2025 15:25 Ответить
 
 