55% украинских ветеранов считают семью главным фактором успешной реинтеграции, - опрос

55% украинских ветеранов назвали семью главным фактором успешного возвращения к гражданской жизни.

Об этом свидетельствуют результаты исследования IREX совместно с Info Sapiens, передает Цензор.НЕТ.

"Опыт возвращения к гражданской жизни большинство ветеранов и ветеранок считают сложным. Но главным фактором, который способствует возвращению, является именно воссоединение с семьей. Такое мнение высказали 55% ветеранов и 49% военнослужащих", - отметил советник по вопросам ветеранов IREX Константин Татаркин.

Психологическая помощь ветеранам и военным

Исследование также показало, что 63% ветеранов и 69% действующих военнослужащих никогда не обращались за психологической помощью. Однако потребность в таких услугах формируется, а с возрастом даже растет. Наиболее открыты к психологической поддержке ветераны с инвалидностью: 38% хотели бы получить бесплатные консультации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ветеран.Работа": Кабмин одобрил концепцию программы трудоустройства ветеранов

"В 2020 году 62% оценивали свое ментальное здоровье как хорошее, сейчас - только 37%, в 2020 году 56% ветеранов сообщали, что им сложно возвращаться к гражданской жизни, а в 2025 году таких 65%", - рассказала руководитель Программы реинтеграции ветеранов Яна Войтовская.

Трудоустройство ветеранов

При этом около 30% ветеранов не знают о своих правах на услуги по трудоустройству, открытию бизнеса, материальной поддержки и социальных гарантий. Те, кто воспользовался такими услугами, довольны их качеством, однако чрезмерная бюрократия остается основным барьером.

Почти половина ветеранов не сталкиваются с проблемами при трудоустройстве. Среди тех, кто имел трудности, более трети отметили недостаток навыков (28%) или опыта (26%), физические ограничения из-за ранения (30%) и предвзятое отношение работодателей (29%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ставка на украинцев: "Метинвест" вошел в ТОП-50 лучших работодателей Украины

"Еще один важный фактор, который указывает на важность участия семьи и близких для успешной реинтеграции: подавляющее большинство ветеранов находят работу через личные контакты, а не через конкурсный отбор или службы занятости: 36% - через родственников, 46% - через знакомых, в частности с военной службы", - говорится в отчете.

Исследование проводилось в январе и июле 2025 года методом CAWI (Computer Assisted Web Interview). Было опрошено 868 респондентов - 610 ветеранов, демобилизованных после 2022 года, и 258 действующих военнослужащих, отобранных через ветеранские организации и реабилитационные центры по всей Украине.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ