УКР
331 3

55% українських ветеранів вважають родину головним фактором успішної реінтеграції, - опитування

55% українських ветеранів назвали родину головним фактором успішного повернення до цивільного життя.

Про це свідчать результати дослідження IREX спільно з Info Sapiens, передає Цензор.НЕТ.

"Досвід повернення до цивільного життя більшість ветеранів та ветеранок вважають складним. Але головним чинником, який сприяє поверненню, є саме возз’єднання з родиною. Таку думку висловили 55% ветеранів і 49% військовослужбовців", - наголосив радник з питань ветеранів IREX Костянтин Татаркін.

Психологічна допомога ветеранам та військовим

Дослідження також показало, що 63% ветеранів і 69% діючих військовослужбовців ніколи не зверталися по психологічну допомогу. Проте потреба у таких послугах формується, а з віком навіть зростає. Найбільш відкриті до психологічної підтримки ветерани з інвалідністю: 38% хотіли б отримати безплатні консультації.

"У 2020 році 62% оцінювали своє ментальне здоров’я як хороше, нині - лише 37%, у 2020 році 56% ветеранів повідомляли, що їм складно повертатися до цивільного життя, а у 2025 році таких 65%", - розповіла керівниця Програми реінтеграції ветеранів Яна Войтовська.

Працевлаштування ветеранів 

При цьому близько 30% ветеранів не знають про свої права на послуги з працевлаштування, відкриття бізнесу, матеріальної підтримки та соціальних гарантій. Ті, хто скористався такими послугами, задоволені їхньою якістю, однак надмірна бюрократія залишається основним бар’єром.

Майже половина ветеранів не стикаються з проблемами при працевлаштуванні. Серед тих, хто мав труднощі, понад третина зазначили нестачу навичок (28%) або досвіду (26%), фізичні обмеження через поранення (30%) та упереджене ставлення роботодавців (29%).

"Ще один важливий фактор, який вказує на важливості участі родини та близьких задля успішної реінтеграції: переважна більшість ветеранів знаходять роботу через особисті контакти, а не через конкурсний відбір або служби зайнятості: 36% - через родичів, 46% - через знайомих, зокрема з військової служби", - йдеться у звіті.

Дослідження проводилось у січні та липні 2025 року методом CAWI (Computer Assisted Web Interview). Було опитано 868 респондентів - 610 ветеранів, демобілізованих після 2022 року, та 258 діючих військовослужбовців, відібраних через ветеранські організації та реабілітаційні центри по всій Україні.

Автор: 

ветерани (1143) опитування (2097)
А у кого нема дівчини, то в ТЦК треба створити відділ, який буде підшуковувать другу половинку нашим воїнам. І ніяких відмазок. Хочеш - не - хочеш, мусиш. І закрити кордони для самотніх дівчат, які не хочуть скласти пару неодруженому військовозабов'язаному, щоб йому було за що воювати. Якщо країна не може дати нормальних грошей за службу, то хай хоч сєксу дасть
28.10.2025 15:25 Відповісти
Тільки не в Дії
28.10.2025 16:53 Відповісти
 
 