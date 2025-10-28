55% українських ветеранів вважають родину головним фактором успішної реінтеграції, - опитування

55% українських ветеранів назвали родину головним фактором успішного повернення до цивільного життя.

Про це свідчать результати дослідження IREX спільно з Info Sapiens.

"Досвід повернення до цивільного життя більшість ветеранів та ветеранок вважають складним. Але головним чинником, який сприяє поверненню, є саме возз’єднання з родиною. Таку думку висловили 55% ветеранів і 49% військовослужбовців", - наголосив радник з питань ветеранів IREX Костянтин Татаркін.

Психологічна допомога ветеранам та військовим

Дослідження також показало, що 63% ветеранів і 69% діючих військовослужбовців ніколи не зверталися по психологічну допомогу. Проте потреба у таких послугах формується, а з віком навіть зростає. Найбільш відкриті до психологічної підтримки ветерани з інвалідністю: 38% хотіли б отримати безплатні консультації.

"У 2020 році 62% оцінювали своє ментальне здоров’я як хороше, нині - лише 37%, у 2020 році 56% ветеранів повідомляли, що їм складно повертатися до цивільного життя, а у 2025 році таких 65%", - розповіла керівниця Програми реінтеграції ветеранів Яна Войтовська.

Працевлаштування ветеранів

При цьому близько 30% ветеранів не знають про свої права на послуги з працевлаштування, відкриття бізнесу, матеріальної підтримки та соціальних гарантій. Ті, хто скористався такими послугами, задоволені їхньою якістю, однак надмірна бюрократія залишається основним бар’єром.

Майже половина ветеранів не стикаються з проблемами при працевлаштуванні. Серед тих, хто мав труднощі, понад третина зазначили нестачу навичок (28%) або досвіду (26%), фізичні обмеження через поранення (30%) та упереджене ставлення роботодавців (29%).

"Ще один важливий фактор, який вказує на важливості участі родини та близьких задля успішної реінтеграції: переважна більшість ветеранів знаходять роботу через особисті контакти, а не через конкурсний відбір або служби зайнятості: 36% - через родичів, 46% - через знайомих, зокрема з військової служби", - йдеться у звіті.

Дослідження проводилось у січні та липні 2025 року методом CAWI (Computer Assisted Web Interview). Було опитано 868 респондентів - 610 ветеранів, демобілізованих після 2022 року, та 258 діючих військовослужбовців, відібраних через ветеранські організації та реабілітаційні центри по всій Україні.

