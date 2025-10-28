РУС
29 октября в Киеве будут действовать графики стабилизационных отключений света. ИНФОГРАФИКА

В Киеве завтра, 29 октября, будут действовать графики стабилизационных отключений света.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

отключение света в Киеве

отключение света в Киеве

трініровка населення . як колись масками від ковіда
показать весь комментарий
28.10.2025 21:03 Ответить
стабілізаційні )))...і дуже потужні

країна зельоних мрій

серед моїх друзів один 73% зебіл таки знайшовся
показать весь комментарий
28.10.2025 21:06 Ответить
Ну, далеко не все такие аЛОХбилы, как ты! А 73%-х на след. выборах будет %-в 90, так что думай или лучше сразу вешайся...
показать весь комментарий
28.10.2025 22:06 Ответить
 
 