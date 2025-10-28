29 жовтня у Києві діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла. ІНФОГРАФІКА
У Києві завтра, 29 жовтня, діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла.
Про це повідомили у компанії ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
країна зельоних мрій
серед моїх друзів один 73% зебіл таки знайшовся