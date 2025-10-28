УКР
371 2

29 жовтня у Києві діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла. ІНФОГРАФІКА

У Києві завтра, 29 жовтня, діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла.

Про це повідомили у компанії ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

відключення світла у Києві

відключення світла у Києві

Київ (20373) ДТЕК (2033) відключення світла (1205)
трініровка населення . як колись масками від ковіда
28.10.2025 21:03 Відповісти
стабілізаційні )))...і дуже потужні

країна зельоних мрій

серед моїх друзів один 73% зебіл таки знайшовся
28.10.2025 21:06 Відповісти
 
 