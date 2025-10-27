Взимку ситуація зі світлом може змінюватися щодня, - "Укренерго"
"Укренерго" повідомило, що взимку ситуація з електропостачанням може змінюватися щодня. У компанії зазначають, що готувалися до холодного сезону за кількома сценаріями — від оптимістичного до кризового, однак через постійні атаки дронами й ракетами на енергетичну інфраструктуру прогнози доводиться переглядати.
Про це розповів глава "Укренерго" Віталій Зайченко, інформує Цензор.НЕТ.
Керівник компанії Віталій Зайченко запевнив, що енергетики роблять усе можливе, аби забезпечити українців світлом протягом усього опалювального сезону.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 27 жовтня "Укренерго" було змушене застосувати графіки аварійних відключень електроенергії у кількох областях через підвищене споживання. Його спричинила хмарна погода.
