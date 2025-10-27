РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9294 посетителя онлайн
Новости Отключение электроэнергии
769 3

Зимой ситуация со светом может меняться ежедневно, - "Укрэнерго"

Укрэнерго предупреждает: зима будет непредсказуемой

"Укрэнерго" сообщило, что зимой ситуация с электроснабжением может меняться ежедневно. В компании отмечают, что готовились к холодному сезону по нескольким сценариям - от оптимистического до кризисного, однако из-за постоянных атак дронами и ракетами на энергетическую инфраструктуру прогнозы приходится пересматривать.

Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Руководитель компании Виталий Зайченко заверил, что энергетики делают все возможное, чтобы обеспечить украинцев светом в течение всего отопительного сезона.

Напомним, ранее мы писали, что 27 октября "Укрэнерго" было вынуждено применить графики аварийных отключений электроэнергии в нескольких областях из-за повышенного потребления. Его вызвала облачная погода.

Также читайте: Графики отключения света введены в нескольких регионах, - "Укрэнерго"

Автор: 

Украина (45178) энергетика (2723) Укрэнерго (686) война в Украине (6659)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто щоденні атаки в сценарії які розглядаються не входили?

Дивно
показать весь комментарий
27.10.2025 16:09 Ответить
Пока не будет блэкаута в Москве после обстрела дальних подстанций,так и будем без света сидеть.
показать весь комментарий
27.10.2025 16:33 Ответить
Не треба звиздіть і нагнітати панічні настрої, а швидко вирішувати проблеми по мірі їх виникнення.
показать весь комментарий
27.10.2025 16:36 Ответить
 
 