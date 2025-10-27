Зимой ситуация со светом может меняться ежедневно, - "Укрэнерго"

"Укрэнерго" сообщило, что зимой ситуация с электроснабжением может меняться ежедневно. В компании отмечают, что готовились к холодному сезону по нескольким сценариям - от оптимистического до кризисного, однако из-за постоянных атак дронами и ракетами на энергетическую инфраструктуру прогнозы приходится пересматривать.

Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Руководитель компании Виталий Зайченко заверил, что энергетики делают все возможное, чтобы обеспечить украинцев светом в течение всего отопительного сезона.

Напомним, ранее мы писали, что 27 октября "Укрэнерго" было вынуждено применить графики аварийных отключений электроэнергии в нескольких областях из-за повышенного потребления. Его вызвала облачная погода.

Также читайте: Графики отключения света введены в нескольких регионах, - "Укрэнерго"