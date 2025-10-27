Аварийные отключения электроэнергии введены из-за повышенного потребления. Ограничений в течение суток не будет, - "Укрэнерго"
27 октября "Укрэнерго" было вынуждено применить графики аварийных отключений электроэнергии в нескольких областях из-за повышенного потребления. Его вызвала облачная погода.
Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, на сегодня планировались графики ограничения мощности для промышленности. Однако эти графики не были эффективными. Ведь в "Укрэнерго" не рассчитывали, что потребление будет выше из-за достаточно облачной погоды на территории Украины.
"Поэтому мы были вынуждены ввести графики аварийных отключений, которые со временем перейдут на почасовые, чтобы потребители понимали, по какому графику будут получать свет", - пояснил Зайченко.
Он также уточнил, что эти ограничения будут действовать только в часы пиковой нагрузки системы. По его словам, это утренний период с 10:00 до 12:00 и вечерний - с 15:00 до 19:00.
Мы не планируем ограничивать потребителей в течение всех суток. Есть только периоды дефицита мощности системы. В другие часы мы надеемся обеспечить всех потребителей электроэнергией без ограничений", - добавил глава "Укрэнерго".
Что предшествовало?
- Войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Сумах. Часть громады без света.
- В столице и двух областях введены экстренные отключения электроэнергии.
- По данным "Укрэнерго", в нескольких регионах Украины сейчас вынужденно введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а в это время Германия празднует последнее разрушение градильни от АЭС...