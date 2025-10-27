РУС
633 15

Аварийные отключения электроэнергии введены из-за повышенного потребления. Ограничений в течение суток не будет, - "Укрэнерго"

отключение света

27 октября "Укрэнерго" было вынуждено применить графики аварийных отключений электроэнергии в нескольких областях из-за повышенного потребления. Его вызвала облачная погода.

Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, на сегодня планировались графики ограничения мощности для промышленности. Однако эти графики не были эффективными. Ведь в "Укрэнерго" не рассчитывали, что потребление будет выше из-за достаточно облачной погоды на территории Украины.

"Поэтому мы были вынуждены ввести графики аварийных отключений, которые со временем перейдут на почасовые, чтобы потребители понимали, по какому графику будут получать свет", - пояснил Зайченко.

Он также уточнил, что эти ограничения будут действовать только в часы пиковой нагрузки системы. По его словам, это утренний период с 10:00 до 12:00 и вечерний - с 15:00 до 19:00.

Мы не планируем ограничивать потребителей в течение всех суток. Есть только периоды дефицита мощности системы. В другие часы мы надеемся обеспечить всех потребителей электроэнергией без ограничений", - добавил глава "Укрэнерго".

Что предшествовало?

Топ комментарии
+4
в ЕС похолодалао,и святая обязанность Украины,за счёт украинцев,помочь беднягам...
а в это время Германия празднует последнее разрушение градильни от АЭС...
показать весь комментарий
27.10.2025 14:39 Ответить
+1
А прорахувати це підвищене споживання Укренерго ваіра заважала? 4 рік війни, 4 сезон атак на енергетику, а наче вчора народилися. Погоду вони не вгадали. Дебіли. Зате зарплатня в мільони керівникам цієї богадєльні - норм.
показать весь комментарий
27.10.2025 14:33 Ответить
Мінусів і опалення ще немає, а народ за наявності електрики вже вмикає кондиціонери та обігрівачі в квартирах та офісах, замість теплих світерів та панчох.
показать весь комментарий
27.10.2025 14:35 Ответить
От падлюки, немає ні краплини розуміння, розгойдують енергетичну систему.....
показать весь комментарий
27.10.2025 14:38 Ответить
Дарма іронізуєте. Кондиціонери в режимі обігріву та обігрівачі споживають не як енергозаощадлива лампа. А троооохи так побільше.
показать весь комментарий
27.10.2025 14:42 Ответить
Так вимкніть вже то світло к .... муттер! Задрали
показать весь комментарий
27.10.2025 14:57 Ответить
Так вимкнули вже-3 години генератори гудять по усьому району (Київ). А до цього конденсат з трубок кондиціонерів з квартир капав. А щодо задрали-так це вам до ***** та його ракет по тец та трансформаторах.
показать весь комментарий
27.10.2025 15:03 Ответить
що трапляється коли в кавртирі +17 і підвищена вологість?
показать весь комментарий
27.10.2025 14:40 Ответить
А що трапляється в квартирі при перенавантеженні енергетики в країні ? Ті ж самі +17, тільки ще й по 4-8 годин без електрики взагалі.
показать весь комментарий
27.10.2025 14:44 Ответить
4 години з обігрівачем, потім 4 години без обігрівача. температура бідьше 20 градусів. плісняви нема.
показать весь комментарий
27.10.2025 15:16 Ответить
Вот гады. Надо куртку одеть и подхватить воспаление легких. А электроэнергию всю Ахметову - ему много надо.
показать весь комментарий
27.10.2025 14:47 Ответить
В таку погоду в куртці і запалення легень ? При +16 + 18 вдома ? Як же ви зиму переносите на вулиці з -10 ? Щодо бариги ахметова-то йому вигідніше продавати енергію споживачам, а не вимикати. Її в трилітрові банки не закатаєш та на зберігання у погреб не поставиш.
показать весь комментарий
27.10.2025 14:57 Ответить
Так нарийте землянок,шалаш зробіть,та там живіть,лампою керосиновою грітися будете,костра палити,люди блд винні що покидькі у владі просрали усе до чого доторкнулись.
показать весь комментарий
27.10.2025 15:12 Ответить
тупые отрубают всех, им мои 50квт в сети не надо от панелей, дебилы
показать весь комментарий
27.10.2025 14:51 Ответить
А опалення увімкнути вчасно ( як це завжди робилось 15 жовтня) не пробували,паскуди? Ригозелені просрали закупівлю газу,бо були зайняті набиванням своїх кишень баблом,просрали безпеку енергосистеми, все по тій самій причині пов'язаній з баблом. Саме головне що експорт енергії йде безперебійно.А зелохам можна любу казку розповісти,зелохам не звикати лайно усяке жерти,та терпіти відверте знущання.
показать весь комментарий
27.10.2025 15:07 Ответить
 
 