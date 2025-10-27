УКР
Аварійні знеструмлення запровадили через підвищене споживання. Обмежень упродовж всієї доби не буде, - "Укренерго"

відключення світла

27 жовтня "Укренерго" було змушене застосувати графіки аварійних відключень електроенергії у кількох областях через підвищене споживання. Його спричинила хмарна погода.

Про це розповів глава "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні планувалися графіки обмеження потужності для промисловості. Однак ці графіки не були ефективними. Адже в "Укренерго" не розраховували, що споживання буде вище через досить хмарну погоду на території України.

"Тому ми були змушені ввести графіки аварійних відключень, які з часом перейдуть на погодинні, щоб споживачі розуміли, за яким графіком отримуватимуть світло", - пояснив Зайченко.

Також читайте: У Києві та низці областей - стабілізаційні відключення світла. ГРАФІКИ

Він також уточнив, що ці обмеження діятимуть лише в години пікового навантаження системи. За його словами, це ранковий період із 10:00 до 12:00 та вечірній - із 15:00 до 19:00.

Ми не плануємо обмежувати споживачів протягом усієї доби. Є лише періоди дефіциту потужності системи. В інші години ми сподіваємося забезпечити всіх споживачів електроенергією без обмежень", - додав глава "Укренерго".

Також читайте: РФ ударила по енергооб’єктах на Донеччині та Сумщині. Погодинні відключення запроваджені у кількох областях, - Міненерго

Що передувало?

  • Війська РФ ударили по об’єкту критичної інфраструктури у Сумах. Частина громади без світла.
  • У столиці та двох областях запроваджено екстрені відключення електроенергії.
  • За даними "Укренерго", у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги.

енергетика (2834) Укренерго (2810) відключення світла (1197)
Топ коментарі
+5
в ЕС похолодалао,и святая обязанность Украины,за счёт украинцев,помочь беднягам...
а в это время Германия празднует последнее разрушение градильни от АЭС...
показати весь коментар
27.10.2025 14:39 Відповісти
+3
А прорахувати це підвищене споживання Укренерго ваіра заважала? 4 рік війни, 4 сезон атак на енергетику, а наче вчора народилися. Погоду вони не вгадали. Дебіли. Зате зарплатня в мільони керівникам цієї богадєльні - норм.
показати весь коментар
27.10.2025 14:33 Відповісти
+2
А опалення увімкнути вчасно ( як це завжди робилось 15 жовтня) не пробували,паскуди? Ригозелені просрали закупівлю газу,бо були зайняті набиванням своїх кишень баблом,просрали безпеку енергосистеми, все по тій самій причині пов'язаній з баблом. Саме головне що експорт енергії йде безперебійно.А зелохам можна любу казку розповісти,зелохам не звикати лайно усяке жерти,та терпіти відверте знущання.
показати весь коментар
27.10.2025 15:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Мінусів і опалення ще немає, а народ за наявності електрики вже вмикає кондиціонери та обігрівачі в квартирах та офісах, замість теплих світерів та панчох.
показати весь коментар
27.10.2025 14:35 Відповісти
От падлюки, немає ні краплини розуміння, розгойдують енергетичну систему.....
показати весь коментар
27.10.2025 14:38 Відповісти
Дарма іронізуєте. Кондиціонери в режимі обігріву та обігрівачі споживають не як енергозаощадлива лампа. А троооохи так побільше.
показати весь коментар
27.10.2025 14:42 Відповісти
Так вимкніть вже то світло к .... муттер! Задрали
показати весь коментар
27.10.2025 14:57 Відповісти
Так вимкнули вже-3 години генератори гудять по усьому району (Київ). А до цього конденсат з трубок кондиціонерів з квартир капав. А щодо задрали-так це вам до ***** та його ракет по тец та трансформаторах.
показати весь коментар
27.10.2025 15:03 Відповісти
Ага. Вчора одне, сьогодні друге. А как дишалі, как дишалі - для побутових не вимикатимуть. Якби потрясти всіх нашіх зелених, їх маєтності, якими вони прібарахлілісь, не виконуючи як слід свої обов'язки - вистачить і на енергетику і на Фламінго.
показати весь коментар
27.10.2025 16:07 Відповісти
що трапляється коли в кавртирі +17 і підвищена вологість?
показати весь коментар
27.10.2025 14:40 Відповісти
А що трапляється в квартирі при перенавантеженні енергетики в країні ? Ті ж самі +17, тільки ще й по 4-8 годин без електрики взагалі.
показати весь коментар
27.10.2025 14:44 Відповісти
4 години з обігрівачем, потім 4 години без обігрівача. температура бідьше 20 градусів. плісняви нема.
показати весь коментар
27.10.2025 15:16 Відповісти
Вот гады. Надо куртку одеть и подхватить воспаление легких. А электроэнергию всю Ахметову - ему много надо.
показати весь коментар
27.10.2025 14:47 Відповісти
В таку погоду в куртці і запалення легень ? При +16 + 18 вдома ? Як же ви зиму переносите на вулиці з -10 ? Щодо бариги ахметова-то йому вигідніше продавати енергію споживачам, а не вимикати. Її в трилітрові банки не закатаєш та на зберігання у погреб не поставиш.
показати весь коментар
27.10.2025 14:57 Відповісти
Так нарийте землянок,шалаш зробіть,та там живіть,лампою керосиновою грітися будете,костра палити,люди блд винні що покидькі у владі просрали усе до чого доторкнулись.
показати весь коментар
27.10.2025 15:12 Відповісти
Я не захищаю покидьків у владі. Але хіба це вони постійно гатять по енергетиці України ? Чи це ви у шалаші десь живете і над вами ракети та дрони щоночі не збивають ?
показати весь коментар
27.10.2025 15:44 Відповісти
Що ти мелеш, кацапською?
показати весь коментар
27.10.2025 16:09 Відповісти
тупые отрубают всех, им мои 50квт в сети не надо от панелей, дебилы
показати весь коментар
27.10.2025 14:51 Відповісти
А опалення увімкнути вчасно ( як це завжди робилось 15 жовтня) не пробували,паскуди? Ригозелені просрали закупівлю газу,бо були зайняті набиванням своїх кишень баблом,просрали безпеку енергосистеми, все по тій самій причині пов'язаній з баблом. Саме головне що експорт енергії йде безперебійно.А зелохам можна любу казку розповісти,зелохам не звикати лайно усяке жерти,та терпіти відверте знущання.
показати весь коментар
27.10.2025 15:07 Відповісти
 
 