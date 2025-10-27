Аварійні знеструмлення запровадили через підвищене споживання. Обмежень упродовж всієї доби не буде, - "Укренерго"

27 жовтня "Укренерго" було змушене застосувати графіки аварійних відключень електроенергії у кількох областях через підвищене споживання. Його спричинила хмарна погода.

Про це розповів глава "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні планувалися графіки обмеження потужності для промисловості. Однак ці графіки не були ефективними. Адже в "Укренерго" не розраховували, що споживання буде вище через досить хмарну погоду на території України.

"Тому ми були змушені ввести графіки аварійних відключень, які з часом перейдуть на погодинні, щоб споживачі розуміли, за яким графіком отримуватимуть світло", - пояснив Зайченко.

Він також уточнив, що ці обмеження діятимуть лише в години пікового навантаження системи. За його словами, це ранковий період із 10:00 до 12:00 та вечірній - із 15:00 до 19:00.

Ми не плануємо обмежувати споживачів протягом усієї доби. Є лише періоди дефіциту потужності системи. В інші години ми сподіваємося забезпечити всіх споживачів електроенергією без обмежень", - додав глава "Укренерго".

Що передувало?

Війська РФ ударили по об’єкту критичної інфраструктури у Сумах. Частина громади без світла.

У столиці та двох областях запроваджено екстрені відключення електроенергії.

За даними "Укренерго", у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги.

