На фронте зафиксировано 70 боестолкновений, больше всего – на Покровском и Константиновском направлениях, – Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 70 боевых столкновений.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Богданово Черниговской области; Хлебороб, Мануховка, Бруски, Кореньок, Белая Береза, Горки Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошла одна атака вражеских войск. Кроме того, враг нанес десять авиаударов, сбросив 22 управляемые авиабомбы, а также осуществил 123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых пять – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи Фиголовки и в сторону Колодезного.

На Купянском направлении украинские воины отразили четыре атаки оккупантов, еще три боестолкновения продолжаются. Враг пытается прорваться в районе Степовой Новоселовки и в сторону Песчаного и Петропавловки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинских подразделений вблизи Нововодяного, Заречного и в сторону населенного пункта Коровий Яр, два боевых столкновения продолжаются.

Пять раз оккупанты пытались продвигаться вперед на Славянском направлении, агрессор атаковал в районах Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении агрессор один раз продвигался в сторону Ступочек, был остановлен нашими воинами.

На Константиновском направлении враг осуществил 12 штурмовых действий в районах Щербиновки, Петровки, Яблоновки и Русина Яра. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Авиация противника нанесла удар по Константиновке.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Новоторецкое, Родинское, Новоэкономическое, Чунишино, Покровск, Зверово, Котлыно, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филия.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степовое, Новогригоровка и Нововасильевское. Силы обороны отразили шесть вражеских атак, еще три боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений в настоящее время не зафиксировано. Авиаударам подверглись населенные пункты Зализничное и Новоуспеновское.

На Ореховском направлении наши воины отбили штурмовую атаку захватчиков в районе Лобкового.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам.

На остальных направлениях – без особых изменений.