РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10571 посетитель онлайн
Новости Отключение электроэнергии
462 1

В Киеве 31 октября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА

В Киеве завтра, 31 октября, будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

отключение света в Киеве

отключение света в Киеве

Читайте также: Завтра света будет значительно меньше: Ограничения будут действовать в течение суток для трех очередей, – "Укренерго"

Автор: 

Киев (26307) Тарифы на электроэнергию (2271) отключение света (484)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
красівоє zельоноє )) ..стабілізаційні )))
показать весь комментарий
30.10.2025 22:07 Ответить
 
 