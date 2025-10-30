УКР
У Києві 31 жовтня діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. ІНФОГРАФІКА

У Києві завтра, 31 жовтня, діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

Про це повідомили у компанії ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

відключення світла у Києві

красівоє zельоноє )) ..стабілізаційні )))
30.10.2025 22:07 Відповісти
- Гражданин Горбушкин, за дачу ложных показаний дается до трех лет лишения свободы.
- Ха, до трех лет?
- До трех.
- Это что. Это не высшая мера. Вот высшую меру, между нами говоря, я действительно с трудом переношу.- https://socratify.net/quotes/ne-mozhet-byt Не может быть!,
Схера киянам ..атьсся? Несколько часов без света в отапливоемой квартире с подачей горячей и холодной воды
30.10.2025 22:36 Відповісти
 
 