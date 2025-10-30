У Києві 31 жовтня діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. ІНФОГРАФІКА
У Києві завтра, 31 жовтня, діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії.
Про це повідомили у компанії ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Ха, до трех лет?
- До трех.
- Это что. Это не высшая мера. Вот высшую меру, между нами говоря, я действительно с трудом переношу.- https://socratify.net/quotes/ne-mozhet-byt Не может быть!,
Схера киянам ..атьсся? Несколько часов без света в отапливоемой квартире с подачей горячей и холодной воды