Комиссия ООН по правам человека в ноябре посетит Украину
Члены Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине совершат очередной визит в страну с 3 по 6 ноября 2025 года.
Об этом сообщили в базирующемся в Вене секретариате комиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Члены комиссии посетят Киев в рамках текущей миссии по установлению фактов, направленной на расследование возможных нарушений и злоупотреблений в сфере прав человека, а также нарушений международного гуманитарного права. Во время визита они встретятся с потерпевшими и свидетелями", - отметили в секретариате.
Визит совершат все трое членов комиссии - Эрик Месе, Пабло де Грейф и Вринда Гровер. В Киеве запланированы встречи с представителями правительства, гражданского общества и учреждений системы ООН.
По результатам визита 6 ноября члены комиссии проведут пресс-конференцию.
