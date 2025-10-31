Комиссия ООН по правам человека в ноябре посетит Украину

Члены Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине совершат очередной визит в страну с 3 по 6 ноября 2025 года.

Об этом сообщили в базирующемся в Вене секретариате комиссии.

"Члены комиссии посетят Киев в рамках текущей миссии по установлению фактов, направленной на расследование возможных нарушений и злоупотреблений в сфере прав человека, а также нарушений международного гуманитарного права. Во время визита они встретятся с потерпевшими и свидетелями", - отметили в секретариате.

Визит совершат все трое членов комиссии - Эрик Месе, Пабло де Грейф и Вринда Гровер. В Киеве запланированы встречи с представителями правительства, гражданского общества и учреждений системы ООН.

По результатам визита 6 ноября члены комиссии проведут пресс-конференцию.

