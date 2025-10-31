РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10385 посетителей онлайн
Новости помощь от ООН Украине
283 3

Комиссия ООН по правам человека в ноябре посетит Украину

В ООН заявили, что война, которую РФ начала против Украины, должна завершиться с соблюдением территориальной целостности Украины

Члены Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине совершат очередной визит в страну с 3 по 6 ноября 2025 года.

Об этом сообщили в базирующемся в Вене секретариате комиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Члены комиссии посетят Киев в рамках текущей миссии по установлению фактов, направленной на расследование возможных нарушений и злоупотреблений в сфере прав человека, а также нарушений международного гуманитарного права. Во время визита они встретятся с потерпевшими и свидетелями", - отметили в секретариате.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина впервые не поддержала в ООН ежегодную резолюцию Кубы против эмбарго США

Визит совершат все трое членов комиссии - Эрик Месе, Пабло де Грейф и Вринда Гровер. В Киеве запланированы встречи с представителями правительства, гражданского общества и учреждений системы ООН.

По результатам визита 6 ноября члены комиссии проведут пресс-конференцию.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

ООН (4276) права человека (995)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ці члени та інші органи організації з трьох літер можуть йти на три літери, дармоїди лицемірні.
показать весь комментарий
31.10.2025 13:47 Ответить
Будут перевіряти, чи є в меню полонених окупантів тістечка на свята?
показать весь комментарий
31.10.2025 13:51 Ответить
Хай їдуть в парашу, чи в КНДР, чи щось подібне, лицеміри чортові.
показать весь комментарий
31.10.2025 14:18 Ответить
 
 