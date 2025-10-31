Комісія ООН з прав людини у листопаді відвідає Україну

Члени Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні здійснять черговий візит до країни з 3 по 6 листопада 2025 року.

в базованому у Відні секретаріаті комісії

"Члени комісії відвідають Київ у межах поточної місії зі встановлення фактів, спрямованої на розслідування ймовірних порушень і зловживань у сфері прав людини, а також порушень міжнародного гуманітарного права. Під час візиту вони зустрінуться з потерпілими та свідками", - зазначили у секретаріаті.

Візит здійснять усі троє членів комісії - Ерік Месе, Пабло де Грейф та Врінда Ґровер. У Києві заплановані зустрічі з представниками уряду, громадянського суспільства та установ системи ООН.

За результатами візиту 6 листопада члени комісії проведуть пресконференцію.

