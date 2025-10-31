УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10526 відвідувачів онлайн
Новини допомога від ООН Україні
208 3

Комісія ООН з прав людини у листопаді відвідає Україну

В ООН заявили, що війна, яку РФ почала проти України, має завершитися з дотриманням територіальній цілісності України

Члени Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні здійснять черговий візит до країни з 3 по 6 листопада 2025 року.

Про це повідомили в базованому у Відні секретаріаті комісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Члени комісії відвідають Київ у межах поточної місії зі встановлення фактів, спрямованої на розслідування ймовірних порушень і зловживань у сфері прав людини, а також порушень міжнародного гуманітарного права. Під час візиту вони зустрінуться з потерпілими та свідками", - зазначили у секретаріаті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вперше не підтримала в ООН щорічну резолюцію Куби проти ембарго США

Візит здійснять усі троє членів комісії - Ерік Месе, Пабло де Грейф та Врінда Ґровер. У Києві заплановані зустрічі з представниками уряду, громадянського суспільства та установ системи ООН.

За результатами візиту 6 листопада члени комісії проведуть пресконференцію.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

ООН (3473) права людини (620)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ці члени та інші органи організації з трьох літер можуть йти на три літери, дармоїди лицемірні.
показати весь коментар
31.10.2025 13:47 Відповісти
Будут перевіряти, чи є в меню полонених окупантів тістечка на свята?
показати весь коментар
31.10.2025 13:51 Відповісти
Хай їдуть в парашу, чи в КНДР, чи щось подібне, лицеміри чортові.
показати весь коментар
31.10.2025 14:18 Відповісти
 
 