На фронте зафиксировано 94 боестолкновения, больше всего – на Покровском и Константиновском направлениях, – Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 94 боевых столкновения.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Сеньковка, Бучки Черниговской области; Бобылевка, Шалыгино Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь атак вражеских войск, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив девять управляемых авиабомб, а также осуществил 91 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в районе Волчанска и в направлениях Двуречанского и Колодязного. Боевые столкновения продолжаются.

На Купянском направлении украинские воины отбили 10 атак оккупантов, враг пытается прорваться в районе Петропавловки, Песчаного и в направлениях Новоплатоновки, Новоосинового. Семь боевых столкновений продолжаются до сих пор.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинских подразделений вблизи Торского, Карповки, Дерилового и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Лиман, два боевых столкновения продолжаются.

Семь раз оккупанты пытались продвигаться вперед на Славянском направлении, агрессор атаковал в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении агрессор один раз продвигался вперед в районе Часового Яра, был остановлен нашими воинами.

На Константиновском направлении враг осуществил десять штурмовых действий в районах Щербиновки, Плещиевки, Торецка и в направлении Софиевки. Три боевые столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Зверево. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Павловка и в направлении населенных пунктов Орестополь, Рыбное, Алексеевка. Силы обороны отразили пять вражеских атак, еще одно боевое столкновение продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Новониколаевки и в направлении Нового. Авиаудару подверглось Зализнычное.

На Ореховском направлении наши воины отбили штурмовую операцию захватчиков в районе Новоандреевки. Под авиаударами оказались Лукьяновское и Новояковловка.

На Приднепровском направлении враг дважды пытался приблизиться к нашим защитникам, получил отпор.

На остальных направлениях – без особых изменений.