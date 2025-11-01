РУС
На Покровском направлении бои в семи локациях, в районе Покровска - эффективные контрдиверсионные меры Сил обороны, - Генштаб

Обстановка на фронте на 1 ноября

С начала суток, 1 ноября 2025 года, на фронте уже произошло 81 боевое столкновение вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали районы населенных пунктов Ходыне, Бобылевка, Белая Береза, Стариково, Студенок, Бруски, Бунякино Сумщины.

Обстановка на севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил девять управляемых авиабомб, а также осуществил 106 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня. Наши защитники провели успешные поисково-ударные действия, заняли позиции, на отдельных участках продвинулись около 200 метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте 154 боестолкновения. Самые ожесточенные бои — на Покровском и Александровском направлениях, — Генштаб. КАРТЫ

Обстановка на Харьковщине

  • На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал укрепления наших защитников в районах Волчанска, Каменки и в направлении Колодезного и Двуречанского.
  • На Купянском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

Обстановка на востоке

  • По данным Генштаба, на Лиманском направлении сегодня агрессор четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Коровий Яр, Заречное, Ставки. Сейчас продолжаются два боевых столкновения.
  • На Славянском направлении наши защитники отразили три попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Переездное, Федоровка. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
  • На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.
  • На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультиного, Плещеевки, Русина Яра, Софиевки и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток. Силы обороны уже отразили десять вражеских атак, еще одна атака продолжается.
  • На Покровском направлении сегодня враг 29 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Шаховое, Мирноград, Червоный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Николаевка, Казацкое, Лысовка, Сухой Яр, Зверовое, Котлино, Молодецкое, Филия, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Гришино. До сих пор бои продолжаются в семи локациях. Силы обороны эффективно проводят контрдиверсионные мероприятия в районе населенного пункта Покровск, потери врага уточняются.

Читайте также: Покровск - держим. Мирноград - держим. Окружения или блокировки городов нет, - Сырский

Обстановка на юге

  • На Александровском направлении наши защитники отразили 12 атак врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сичневое, Терновое, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Рыбное и в сторону Даниловки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
  • На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Новониколаевка. Авиаударам подверглись населенные пункты Гуляйполе, Нечаевка и Малиновка.
  • На Ореховском направлении наши воины отразили одну атаку врага вблизи Щербаков,вблизи Каменского продолжается еще одно боевое столкновение.
  • На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста. Населенный пункт Ольговка подвергся авиационному удару.
  • На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Вже й Генштаб роздуплився шо в Покровську заруба
01.11.2025 16:52 Ответить
Генштаб має займатись створенням та підготовкою резервів а не командуванням бойовими операціями! Для керівництва бойовими операціями є Командування об'єднаних сил, а Генштаб має робити свою роботу, яку він не робить, а катається по фронту!
01.11.2025 17:21 Ответить
Пише Генштаб. Так має бути завжди. Без інформації якихось двох неназваних офіцерів. Запрацювали нарешті!… нарешті! Бо пуйло вже журналістів збирав.
01.11.2025 16:52 Ответить
*******, штабні піз@уни.
01.11.2025 16:53 Ответить
https://zn.ua/ukr/war/skilki-ukrajinskikh-teritorij-rosijani-zakhopili-v-zhovtni-dani-deepstate.html https://zn.ua/ukr/war/skilki-ukrajinskikh-teritorij-rosijani-zakhopili-v-zhovtni-dani-СКІЛЬКИ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ РОСІЯНИ ЗАХОПИЛИ В ЖОВТНІ: ДАНІ Окупанти продовжують тиснути на позиції ЗСУ у трьох областях.

на 1 листопада 2025р
Російські окупаційні війська за жовтень захопили 267 квадратних кілометрів українських територій. Загарбники окупували фактичну таку ж кількість територій,що й у вересні, зазначають аналітики DeepState.

Загалом російська армія захопила 19.09% території нашої країни. Кількість штурмів окупантів у минулому місяці зросла на 2,3%.

https://zn.ua/#

https://deepstatemap.live/ DeepStateMAP

Аналітики наголосили, що найбільше росіяни захопили територій на ділянці Новопавлівка-Гуляйполе, на цьому напрямку припадає 69% захоплених територій та водночас 16% штурмових дій.

У жовтні інтенсивність штурмових дій на покровському напрямку залишалася на також ж рівні, а на лиманському вона зменшилася. Водночас армія РФ збільшила кількість штурмів у напрямку міста Костянтинівка Донецької області та на ділянці від Козачої Лопані до Дворічанського Харківської області.

Сьогодні аналітики повідомили також про окупацію військами РФ Новогригорівки в Запорізькій області. Раніше в DeepState наголошували, що найближчі тижні стануть вирішальними для долі Куп'янська.

У Покровську нині тривають важкі бої. Спецпідрозділи ГУР розпочали десантну операцію в місті.
01.11.2025 17:10 Ответить
все кончится как обычно- бахмут, лисичанск и много много еще
01.11.2025 17:10 Ответить
кацапія згине
01.11.2025 17:30 Ответить
Походу Покровска не будет. Ипанутая русня уже много городков стёрла
01.11.2025 17:13 Ответить
 
 