На фронте - 154 боестолкновения. Самые ожесточенные бои - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За сутки на фронте произошло 157 боевых столкновений.

Генштаб ВСУ

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 60 авиационных ударов, сбросил 132 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, осуществил 4160 обстрелов, в том числе 108 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5404 дрона-камикадзе.

Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Покровское, Великомихайловка Днепропетровской области; Зализнычное, Солодкое, Зеленый Гай, Ривнополье, Яблоково Запорожской области; Никольское Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство и три других важных объекта противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросил 26 управляемых авиабомб, осуществил 171 обстрел, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили пять атак в районе Волчанска и в направлениях Волчанских Хуторов, Двуречанского и Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло 11 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Петропавловки, Песчаного и в сторону Новоплатоновки, Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Торского, Карповки, Дерилово и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Лиман.

На Славянском направлении наши воины остановили 11 атак противника в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Сиверска и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну атаку оккупантов в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении враг осуществил 13 атак в районах:

Щербиновки;

Плещиевки;

Торецка;

в направлении Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Новоекономичное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверово, Новоукраинка и в сторону Гришиного.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил 18 атак в районах населенных пунктов Вербовое, Павловка, Вишневое, Зеленый Гай, Сосновка, Вороное, Степовое, Красногорское и в направлении населенных пунктов Орестополь, Рыбное, Алексеевка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили три вражеские атаки в районе Новониколаевки и в направлении Нового.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения - противник пытался продвинуться в районах Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

