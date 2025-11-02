Россия ввела санкции против Свириденко и ряда украинских чиновников

Россия ввела санкции против ряда украинских высокопоставленных чиновников. В списке, в частности, премьер-министр Юлия Свириденко, глава Минфина Сергей Марченко и министр экономики Украины Алексей Соболев.

Об этом говорится в постановлении российского правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

Кто попал в список?

В так называемый "санкционный список" россиян попали:

премьер-министр Украины Юлия Свириденко;

министр финансов Украины Алексей Марченко;

министр экономики Украины Алексей Соболев;

советник министра обороны Украины Алексей Кубраков;

экс-министр юстиции Украины Денис Малюська;

экс-министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Также россияне внесли в "санкционный список" генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александра Илькова, директора Офиса реформ Татьяну Ковтун и правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики Екатерину Левченко, экс-заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму.

