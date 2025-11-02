Россия ввела санкции против Свириденко и ряда украинских чиновников
Россия ввела санкции против ряда украинских высокопоставленных чиновников. В списке, в частности, премьер-министр Юлия Свириденко, глава Минфина Сергей Марченко и министр экономики Украины Алексей Соболев.
Об этом говорится в постановлении российского правительства, сообщает Цензор.НЕТ.
Кто попал в список?
В так называемый "санкционный список" россиян попали:
- премьер-министр Украины Юлия Свириденко;
- министр финансов Украины Алексей Марченко;
- министр экономики Украины Алексей Соболев;
- советник министра обороны Украины Алексей Кубраков;
- экс-министр юстиции Украины Денис Малюська;
- экс-министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Также россияне внесли в "санкционный список" генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александра Илькова, директора Офиса реформ Татьяну Ковтун и правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики Екатерину Левченко, экс-заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму.
Топ комментарии
+6 Volodymyr Kobylianskyi
показать весь комментарий01.11.2025 23:23 Ответить Ссылка
+4 Olga A #374484
показать весь комментарий01.11.2025 23:38 Ответить Ссылка
+2 Егор Кузнецов
показать весь комментарий01.11.2025 23:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стефанчуки-зеленський, умеров, глибоко «зхвильовані», аж поопухали??
Цим лохам головне - вчасно переключати кадри в кіно
До Гетманцева, Галущенка, Татарова, Єрмака у кацапів нуль претензій.