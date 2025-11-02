Россия ввела санкции против Свириденко и ряда украинских чиновников

РУС
Россия ввела санкции против ряда украинских высокопоставленных чиновников. В списке, в частности, премьер-министр Юлия Свириденко, глава Минфина Сергей Марченко и министр экономики Украины Алексей Соболев.

Об этом говорится в постановлении российского правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

Кто попал в список?

В так называемый "санкционный список" россиян попали:

  • премьер-министр Украины Юлия Свириденко;
  • министр финансов Украины Алексей Марченко;
  • министр экономики Украины Алексей Соболев;
  • советник министра обороны Украины Алексей Кубраков;
  • экс-министр юстиции Украины Денис Малюська;
  • экс-министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Также россияне внесли в "санкционный список" генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александра Илькова, директора Офиса реформ Татьяну Ковтун и правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики Екатерину Левченко, экс-заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму.

Шурму за що? Він же всі гроші до рублика за електроенергію на окупованому донбасі брательнику виплатив? Чи не всі?
Ржунімагу)))
та навіщо ж так з менеджерами,вони ж все роблять по лекалах кацапщини навіть більше,такої корупції та мародерства ще не було за останні 35 років,їх треба нагороджувати ...
