Росія запровадила санкції проти Свириденко та низки українських посадовців
Росія запровадила санкції проти низки українських високопосадовців. У переліку, зокрема, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, глава Мінфіну Сергій Марченко та міністр економіки України Олексій Соболєв.
Про це йдеться в постанові російського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.
Хто потрапив до переліку?
До так званого "санкційного списку" росіян потрапили:
- прем'єр-міністр України Юлія Свириденко;
- міністр фінансів України Олексій Марченко;
- міністр економіки України Олексій Соболєв;
- радник міністра оборони України Олексій Кубраков;
- ексміністр юстиції України Денис Малюська;
- ексміністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Також росіяни внесли до "санкційного списку" генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександра Ількова, директорку Офісу реформ Тетяну Ковтун та урядову уповноважену з питань гендерної політики Катерину Левченко, ексзаступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурму.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Volodymyr Kobylianskyi
показати весь коментар01.11.2025 23:23 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
westwlad
показати весь коментар01.11.2025 23:32 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Наталия Гончар
показати весь коментар01.11.2025 23:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Егор Кузнецов
показати весь коментар01.11.2025 23:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Olga A #374484
показати весь коментар01.11.2025 23:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Наталия Гончар
показати весь коментар01.11.2025 23:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Mavka Ukraina #550985
показати весь коментар02.11.2025 00:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль