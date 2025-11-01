УКР
Новини РФ запровадила санкції проти українських міністрів
Росія запровадила санкції проти Свириденко та низки українських посадовців

РФ запровадила санкції проти Свириденко та інших урядовців

Росія запровадила санкції проти низки українських високопосадовців. У переліку, зокрема, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, глава Мінфіну Сергій Марченко та міністр економіки України Олексій Соболєв.

Про це йдеться в постанові російського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Хто потрапив до переліку?

До так званого "санкційного списку" росіян потрапили:

  • прем'єр-міністр України Юлія Свириденко;
  • міністр фінансів України Олексій Марченко;
  • міністр економіки України Олексій Соболєв;
  • радник міністра оборони України Олексій Кубраков;
  • ексміністр юстиції України Денис Малюська;
  • ексміністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Також росіяни внесли до "санкційного списку" генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександра Ількова, директорку Офісу реформ Тетяну Ковтун та урядову уповноважену з питань гендерної політики Катерину Левченко, ексзаступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурму.

Читайте також: МЗС РФ відповіло на 19-й пакет санкцій ЄС: Є "нелегітимним", як і всі попередні. Розширено список європейців, яким заборонено в’їзд

 

росія (68788) санкції (12961) Свириденко Юлія (557)
Шурму за що? Він же всі гроші до рублика за електроенергію на окупованому донбасі брательнику виплатив? Чи не всі?
01.11.2025 23:23 Відповісти
мидвидчук тоже был под санкциями, как враг козломордии.
01.11.2025 23:32 Відповісти
це підпільний знак якості крмлебанату для РИГОБАНАТНИХ
01.11.2025 23:35 Відповісти
та навіщо ж так з менеджерами,вони ж все роблять по лекалах кацапщини навіть більше,такої корупції та мародерства ще не було за останні 35 років,їх треба нагороджувати ...
01.11.2025 23:34 Відповісти
Ржунімагу)))
01.11.2025 23:38 Відповісти
заслужена стюардеса суПРоводження Єрмака до міжнародних дипломатичних візитів НЕКОНСТІТУЦІЙНОГО СІРОГО КАРДИНАЛА менеджера НЕлоха - таємний орден ПАЧЬОТА від Кремля.
01.11.2025 23:43 Відповісти
То козир рашистів попросив, щоб дурні повірили в те що патріотів українських кацапи санкціонують .
02.11.2025 00:07 Відповісти
 
 