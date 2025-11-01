Росія запровадила санкції проти Свириденко та низки українських посадовців

Росія запровадила санкції проти низки українських високопосадовців. У переліку, зокрема, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, глава Мінфіну Сергій Марченко та міністр економіки України Олексій Соболєв.

Про це йдеться в постанові російського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Хто потрапив до переліку?

До так званого "санкційного списку" росіян потрапили:

прем'єр-міністр України Юлія Свириденко;

міністр фінансів України Олексій Марченко;

міністр економіки України Олексій Соболєв;

радник міністра оборони України Олексій Кубраков;

ексміністр юстиції України Денис Малюська;

ексміністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Також росіяни внесли до "санкційного списку" генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександра Ількова, директорку Офісу реформ Тетяну Ковтун та урядову уповноважену з питань гендерної політики Катерину Левченко, ексзаступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурму.

