В понедельник, 3 ноября, графики отключений будут применяться утром и вечером, – "Укренерго"
В понедельник, 3 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления.
Об этом сообщает "Укренерго", информирует Цензор.НЕТ.
"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", - напомнили в компании.
Какими будут время и объем применения ограничений?
ГРАФИКИ ЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
• с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 - объемом от 0,5 до 2 очередей
ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ
• с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 - для промышленных потребителей
В "Укрнерго" подчеркнули, что время и объем применения ограничений могут измениться.
"Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.
Призывают экономить электроэнергию
В компании призвали экономить электроэнергию, которая появляется по графику.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Співпадіння?