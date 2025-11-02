РУС
В понедельник, 3 ноября, графики отключений будут применяться утром и вечером, – "Укренерго"

Отключение света на 3 ноября

В понедельник, 3 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления.

Об этом сообщает "Укренерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", - напомнили в компании.

Какими будут время и объем применения ограничений?

ГРАФИКИ ЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ

• с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 - объемом от 0,5 до 2 очередей

ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ

• с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 - для промышленных потребителей

В "Укрнерго" подчеркнули, что время и объем применения ограничений могут измениться.

"Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.

Призывают экономить электроэнергию

В компании призвали экономить электроэнергию, которая появляется по графику.

Згадайте минулого року постійно вимикали, жалілись. Щойно ціна зросла, все полагодили.
Співпадіння?
02.11.2025 21:25 Ответить
Не думаю. Ситуація трохи інша. Хоча при монопольному олігархічно - державному управлінні енергетикою ми просто статисти, яких поставлять перед фактом. А от графіки в цьому році. вибачте...кожен день двадцять раз набираю групу пізно ввечері - немає даних.
02.11.2025 21:54 Ответить
 
 