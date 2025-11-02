В понедельник, 3 ноября, графики отключений будут применяться утром и вечером, – "Укренерго"

В понедельник, 3 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления.

Об этом сообщает "Укренерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", - напомнили в компании.

Какими будут время и объем применения ограничений?

ГРАФИКИ ЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ



• с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 - объемом от 0,5 до 2 очередей

ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ



• с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 - для промышленных потребителей

В "Укрнерго" подчеркнули, что время и объем применения ограничений могут измениться.

"Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.

Читайте также: "Этот фарс с подозрением ГБР и судами считаю политической расправой. Так бывает с людьми, которые позволяют себе критиковать власть", - Кудрицкий

Призывают экономить электроэнергию

В компании призвали экономить электроэнергию, которая появляется по графику.

Читайте также: 2 ноября по всей Украине будут действовать графики отключений света, – "Укренерго"