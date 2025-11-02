УКР
У понеділок, 3 листопада, графіки відключень застосовуватимуть зранку і ввечері, - "Укренерго"

Відключення світла на 3 листопада

У понеділок, 3 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Про це повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - нагадали в компанії.

Якими будуть час та обсяг застосування обмежень?

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

• з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 — обсягом від 0,5 до 2 черг

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

• з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 — для промислових споживачів

В "Укрнерго" наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

"Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано в повідомленні.

Читайте також: У понеділок світло відключатимуть із 08:00 до 22:00 обсягом до двох черг, – "Укренерго"

Споживати електроенергію закликають ощадливо

У компанії закликали споживати ощадливо електроенергію, яка з’являється за графіком.

Читайте також: 2 листопада по всій Україні діятимуть графіки відключень світла, – "Укренерго"

Автор: 

електроенергія (6522) Укренерго (2834) відключення світла (1222)
Згадайте минулого року постійно вимикали, жалілись. Щойно ціна зросла, все полагодили.
Співпадіння?
02.11.2025 21:25 Відповісти
Не думаю. Ситуація трохи інша. Хоча при монопольному олігархічно - державному управлінні енергетикою ми просто статисти, яких поставлять перед фактом. А от графіки в цьому році. вибачте...кожен день двадцять раз набираю групу пізно ввечері - немає даних.
02.11.2025 21:54 Відповісти
 
 