У понеділок, 3 листопада, графіки відключень застосовуватимуть зранку і ввечері, - "Укренерго"

У понеділок, 3 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Про це повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - нагадали в компанії.

Якими будуть час та обсяг застосування обмежень?

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ



• з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 — обсягом від 0,5 до 2 черг

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ



• з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 — для промислових споживачів

В "Укрнерго" наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

"Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано в повідомленні.

Читайте також: У понеділок світло відключатимуть із 08:00 до 22:00 обсягом до двох черг, – "Укренерго"

Споживати електроенергію закликають ощадливо

У компанії закликали споживати ощадливо електроенергію, яка з’являється за графіком.

Читайте також: 2 листопада по всій Україні діятимуть графіки відключень світла, – "Укренерго"