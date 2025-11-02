У понеділок, 3 листопада, графіки відключень застосовуватимуть зранку і ввечері, - "Укренерго"
У понеділок, 3 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
"Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - нагадали в компанії.
Якими будуть час та обсяг застосування обмежень?
ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ
• з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 — обсягом від 0,5 до 2 черг
ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ
• з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 — для промислових споживачів
В "Укрнерго" наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
"Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано в повідомленні.
Споживати електроенергію закликають ощадливо
У компанії закликали споживати ощадливо електроенергію, яка з’являється за графіком.
