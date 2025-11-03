Требовал деньги с украинских заробитчан: в Финляндии получил приговор профессор одесского университета. ФОТО

Профессор Государственного университета интеллектуальных технологий и связи в Одессе Александр Ганчев получил приговор в Финляндии за незаконное взыскание денег с украинских работников, ездивших на сезонные работы.

По данным журналистов, Ганчев выступал посредником между украинцами и финскими клубничными фермами, взимая с работников по 60 евро за каждый месяц работы. Суд признал, что эти средства были незаконной платой за посредничество, поскольку в Финляндии такие взносы должны платить работодатели, а не наемные работники.

По решению суда, Ганчева оштрафовали за нарушение запрета на взимание платы за трудоустройство. Кроме того, он угрожал сборщикам клубники потерей статуса беженца в случае отказа платить.

Комментарий Ганчева

Сам Ганчев в комментарии Yle отрицал свою вину, назвав дело "вымышленным". Он заявил, что получал деньги якобы за консультационные услуги, а не за трудоустройство, и подчеркнул, что "граница между консалтингом и посредничеством размыта".

На сайте Государственного университета интеллектуальных технологий и связи указано, что Ганчев работает профессором кафедры истории, преподает дисциплины "История Украины" и "История украинской культуры".

