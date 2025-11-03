Вимагав гроші з українських заробітчан: у Фінляндії отримав вирок професор одеського університету. ФОТО
Професор Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку в Одесі Олександр Ганчев отримав вирок у Фінляндії за незаконне стягнення грошей з українських працівників, які їздили на сезонні роботи.
Про це повідомив Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
За даними журналістів, Ганчев виступав посередником між українцями та фінськими полуничними фермами, стягуючи з працівників по 60 євро за кожен місяць роботи. Суд визнав, що ці кошти були незаконною платою за посередництво, оскільки у Фінляндії такі внески мають сплачувати роботодавці, а не наймані працівники.
За рішенням суду, Ганчева оштрафували за порушення заборони на стягнення плати за працевлаштування. Крім того, він погрожував збирачам полуниці втратою статусу біженця у разі відмови платити.
Коментар Ганчева
Сам Ганчев у коментарі Yle заперечив свою провину, назвавши справу "вигаданою". Він заявив, що отримував гроші нібито за консультаційні послуги, а не за працевлаштування, і наголосив, що "межа між консалтингом і посередництвом є розмитою".
На сайті Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку вказано, що Ганчев працює професором кафедри історії, викладає дисципліни "Історія України" та "Історія української культури".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та нормально всё. Всё сходится. Взятки и есть часть нашей и истории и культуры
Вони "професори" лише у хабарництві, а в решті питань повні "0"!
Як звик в Україні побори знімати, так думав, що й там спрацює!
Та щось пішло не так! На фронт "грамотея"!