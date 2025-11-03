Вимагав гроші з українських заробітчан: у Фінляндії отримав вирок професор одеського університету. ФОТО

Професор Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку в Одесі Олександр Ганчев отримав вирок у Фінляндії за незаконне стягнення грошей з українських працівників, які їздили на сезонні роботи.

За даними журналістів, Ганчев виступав посередником між українцями та фінськими полуничними фермами, стягуючи з працівників по 60 євро за кожен місяць роботи. Суд визнав, що ці кошти були незаконною платою за посередництво, оскільки у Фінляндії такі внески мають сплачувати роботодавці, а не наймані працівники.

За рішенням суду, Ганчева оштрафували за порушення заборони на стягнення плати за працевлаштування. Крім того, він погрожував збирачам полуниці втратою статусу біженця у разі відмови платити.

Коментар Ганчева

Сам Ганчев у коментарі Yle заперечив свою провину, назвавши справу "вигаданою". Він заявив, що отримував гроші нібито за консультаційні послуги, а не за працевлаштування, і наголосив, що "межа між консалтингом і посередництвом є розмитою".

На сайті Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку вказано, що Ганчев працює професором кафедри історії, викладає дисципліни "Історія України" та "Історія української культури".

