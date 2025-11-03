В небе Эстонии на этой неделе пройдут учебные полеты истребителей НАТО

В воздушном пространстве Эстонии с 3 по 9 ноября будут проходить тренировочные полеты истребителей союзных государств НАТО, часть из которых – на малых высотах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, учения будут проходить в дневное и вечернее время.

Согласно сообщению, полеты будут происходить ежедневно с 10:00 до 22:00.

Эстонские власти заверили, что по возможности самолеты будут избегать полетов над населенными пунктами.

"Учебные полеты будут проводиться в координации со службой управления гражданской авиацией, а сверхзвуковые – только на специально определенных высотах", – говорится в сообщении.

Во время учений пилоты будут отрабатывать взаимодействие в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, которую альянс выполняет с 2004 года.

Истребители НАТО постоянно базируются:

на авиабазе Шауляй в Литве;

на авиабазе Эмари в Эстонии;

осуществляют дежурство в воздушном пространстве всех трех балтийских государств.

Ранее Министерство обороны Эстонии предложило упростить процедуру предоставления разрешений на полеты государственным воздушным судам союзников НАТО.

Также сообщалось, что 2 ноября на реке Нарва зафиксировали российский пограничный катер под флагом российской ЧВК "Вагнера".

