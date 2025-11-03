В небе Эстонии на этой неделе пройдут учебные полеты истребителей НАТО
В воздушном пространстве Эстонии с 3 по 9 ноября будут проходить тренировочные полеты истребителей союзных государств НАТО, часть из которых – на малых высотах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, учения будут проходить в дневное и вечернее время.
Согласно сообщению, полеты будут происходить ежедневно с 10:00 до 22:00.
Эстонские власти заверили, что по возможности самолеты будут избегать полетов над населенными пунктами.
"Учебные полеты будут проводиться в координации со службой управления гражданской авиацией, а сверхзвуковые – только на специально определенных высотах", – говорится в сообщении.
Во время учений пилоты будут отрабатывать взаимодействие в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, которую альянс выполняет с 2004 года.
Истребители НАТО постоянно базируются:
-
на авиабазе Шауляй в Литве;
-
на авиабазе Эмари в Эстонии;
-
осуществляют дежурство в воздушном пространстве всех трех балтийских государств.
Ранее Министерство обороны Эстонии предложило упростить процедуру предоставления разрешений на полеты государственным воздушным судам союзников НАТО.
Также сообщалось, что 2 ноября на реке Нарва зафиксировали российский пограничный катер под флагом российской ЧВК "Вагнера".
