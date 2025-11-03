У небі Естонії цього тижня відбудуться навчальні польоти винищувачів НАТО

У повітряному просторі Естонії з 3 по 9 листопада проходитимуть тренувальні польоти винищувачів союзних держав НАТО, частина з яких – на малих висотах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, навчання триватимуть у денний і вечірній час.

Згідно з повідомленням, польоти відбуватимуться щодня з 10:00 до 22:00.

Естонська влада запевнила, що по можливості літаки уникатимуть польотів над населеними пунктами.

"Навчальні польоти проводитимуться у координації зі службою управління цивільною авіацією, а надзвукові – лише на спеціально визначених висотах", – йдеться у повідомленні.

Під час навчань пілоти відпрацьовуватимуть взаємодію у межах місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії, яку альянс виконує з 2004 року.

Винищувачі НАТО постійно базуються:

на авіабазі Шауляй у Литві;

на авіабазі Емарі в Естонії;

здійснюють чергування у повітряному просторі всіх трьох балтійських держав.

Раніше Міністерство оборони Естонії запропонувало спростити процедуру надання дозволів на польоти державним повітряним суднам союзників НАТО.

Також повідомлялося, що 2 листопада на річці Нарва зафіксували російський прикордонний катер під прапором російської ПВК "Вагнера".

