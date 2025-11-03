РУС
Новости Увольнение Маси Найема из ВСУ
Меня несправедливо уволили из ВСУ по приказу бывшего министра обороны, - Маси Найем

Найєм Масі

Военный, адвокат и правозащитник Маси Найем сообщил, что его уволили из Вооруженных сил Украины по приказу "бывшего министра обороны".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Моя военная служба закончилась. Не по моей воле, не тогда, когда я этого хотел, и не так, как я заслуживал. Я искренне сожалею, что не могу объяснить всего, как оно было на самом деле, и что справедливость, к которой я стремился, осталась где-то между строк. Но я напишу настолько честно, насколько могу сегодня.

Я дослужился до звания майора и выполнял задачи службы до последних дней. Часть из них навсегда останется между теми, кто был рядом, без описаний и объяснений; некоторые и сегодня не дают мне покоя — я знаю, что они сделаны правильно, с крутыми людьми, для правильных целей и не требуют доказательств.

Выполнение одной из этих задач привело к приказу бывшего министра обороны уволить меня со службы: без объяснений, без возможности отстоять свою правоту. Все, кто знает подробности, понимают, что это было несправедливо - от моих подчиненных, моих непосредственных командиров до тех, кто подписывал документы. И хотя я уже говорил, что на службе трудно найти справедливость, однажды я расскажу все детали этой истории - спокойно, с именами, фактами и доказательствами", - рассказал Найем, получивший тяжелое ранение в 2022 году.

Маси Найем о ранении: "Взрыв произошел не случайно, в той местности еще не было россиян. Мина взорвалась только тогда, когда я зашел в автобус". ВИДЕО

Сейчас Маси Найем возвращается к гражданской жизни: он снова будет работать адвокатом и руководителем юридической компании Miller, а также продолжит деятельность в правозащитной организации "Принцип", которая занимается защитой прав военных и ветеранов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

пост Найема Маси
военнослужащие (6371) Найем Маси (138)
Топ комментарии
+7
Країна чудес, одних звільняють без будь яких причин, інші 160 днів без перепочинку ротацій і інших, зате з грамотою..зелена країна вмрій
03.11.2025 22:06 Ответить
+7
За скільки часу ти заговорив українською?
03.11.2025 22:13 Ответить
+3
https://www.youtube.com/watch?v=5SBvGWRU_SU https://www.youtube.com/watch?v=🔥ОМЕЛЬЧЕНКО: имена завербованных РФ силовиков ВАС ШОКИРУЮТ! Раскрыли целый клубок ЗАГОВОРЩИКОВ

Жах про справи вовки з Бакановим й про те, що овни зробили з СБУ
03.11.2025 22:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
https://www.youtube.com/watch?v=5SBvGWRU_SU https://www.youtube.com/watch?v=🔥ОМЕЛЬЧЕНКО: имена завербованных РФ силовиков ВАС ШОКИРУЮТ! Раскрыли целый клубок ЗАГОВОРЩИКОВ

Жах про справи вовки з Бакановим й про те, що овни зробили з СБУ
03.11.2025 22:05 Ответить
все це можно було зрозуміти ,ще на початку під'йому на олімп президенства 🤡...чи зроблять українці висновкі ?...а може продадуться за безкоштовний квіток на поїзді ...це вже справа тих тьоток та бабок , які влаштували своїм дітям та онукам життя в цій кривавій війні в Україні , і досі моляться на зеленого чорта ...
03.11.2025 23:33 Ответить
Країна чудес, одних звільняють без будь яких причин, інші 160 днів без перепочинку ротацій і інших, зате з грамотою..зелена країна вмрій
03.11.2025 22:06 Ответить
Ну в нього після поранення ока немає, це законна підстава для непридатності... Тому, якщо в когось дійсно щ ним був конфлікт, то просто вирішили списати, щоб на очі не попадався.
03.11.2025 22:11 Ответить
тому він заявив зараз про себе - бо зараз як авдокат захищає військових... А зЄльоних це ворог номер два після адвокатів Порошенка .
03.11.2025 22:14 Ответить
Адмірал Нельсон і з одним оком вправно командував

та й Кутузов був непоганий полководець

.
03.11.2025 22:16 Ответить
в Нельсона і рука одна була..при Траф аль Гарі, то точно..
03.11.2025 22:32 Ответить
Гм. Зі мною в дшв був чоловік, який через травму не бачив на одне око. Ніби законно не повинні були його мобілізовувати, але він якось туди попав)
03.11.2025 23:06 Ответить
За скільки часу ти заговорив українською?
03.11.2025 22:13 Ответить
звідки скопипастив?
03.11.2025 22:24 Ответить
👉🏿

.
03.11.2025 22:27 Ответить
цей "пуштун" наполовину українець по крові і на 101% українець по духу !

Герою Слава!

ботам - 👉🏿 туда

.
03.11.2025 22:14 Ответить
Вообще-то он 100% пуштун из Афганистана(украинка у него мачеха). С остальным согласен.
03.11.2025 22:39 Ответить
Заради спасіння вагнерівців, як убивць Українців, зеленський з єрмаком і бакановим пішли на зраду Україні, здавши Спецоперацію України проти своїх убивць!!!
Зеленський з Оманськими, це вирок Україні і загроза її існуванню!!
03.11.2025 22:14 Ответить
Нині Масі Найєм повертається до цивільного життя: він знову працюватиме адвокатом

Вже змінився міністр оборони... Чому ж не відновився на службі, не пішов "добровольцем"?
03.11.2025 22:23 Ответить
Мабуть не сподобався новий джип за 7 000 000

03.11.2025 23:05 Ответить
У моего сына есть прекрасная вакансия в его взводе в ЗСУ. Водитель. Но пить нельзя.
Пригласи брата.
03.11.2025 23:31 Ответить
 
 