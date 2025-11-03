Меня несправедливо уволили из ВСУ по приказу бывшего министра обороны, - Маси Найем

Военный, адвокат и правозащитник Маси Найем сообщил, что его уволили из Вооруженных сил Украины по приказу "бывшего министра обороны".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Моя военная служба закончилась. Не по моей воле, не тогда, когда я этого хотел, и не так, как я заслуживал. Я искренне сожалею, что не могу объяснить всего, как оно было на самом деле, и что справедливость, к которой я стремился, осталась где-то между строк. Но я напишу настолько честно, насколько могу сегодня.

Я дослужился до звания майора и выполнял задачи службы до последних дней. Часть из них навсегда останется между теми, кто был рядом, без описаний и объяснений; некоторые и сегодня не дают мне покоя — я знаю, что они сделаны правильно, с крутыми людьми, для правильных целей и не требуют доказательств.

Выполнение одной из этих задач привело к приказу бывшего министра обороны уволить меня со службы: без объяснений, без возможности отстоять свою правоту. Все, кто знает подробности, понимают, что это было несправедливо - от моих подчиненных, моих непосредственных командиров до тех, кто подписывал документы. И хотя я уже говорил, что на службе трудно найти справедливость, однажды я расскажу все детали этой истории - спокойно, с именами, фактами и доказательствами", - рассказал Найем, получивший тяжелое ранение в 2022 году.

Сейчас Маси Найем возвращается к гражданской жизни: он снова будет работать адвокатом и руководителем юридической компании Miller, а также продолжит деятельность в правозащитной организации "Принцип", которая занимается защитой прав военных и ветеранов.

