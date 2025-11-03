Мене несправедливо звільнили із ЗСУ за наказом колишнього міністра оборони, - Масі Найєм

Військовий, адвокат і правозахисник Масі Найєм повідомив, що його звільнили зі Збройних сил України за наказом "колишнього міністра оборони".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Моя військова служба закінчилась. Не з моєї волі, не тоді, коли я цього хотів, і не в той спосіб, на який заслуговував. Я щиро шкодую, що не можу пояснити всього, як воно було насправді, і що справедливість, якої прагнув, залишилась десь між рядків. Але я напишу настільки чесно, наскільки можу сьогодні.

Я дослужився до звання майора і виконував завдання служби до останніх днів. Частина з них назавжди залишиться між тими, хто був поруч, без описів і пояснень; деякі і сьогодні дають мені спокій - я знаю, що вони зроблені правильно, з крутими людьми, для правильних цілей і не потребують доказів.

Виконання однієї із цих задач призвело до наказу колишнього міністра оборони звільнити мене зі служби: без пояснень, без можливості відстояти свою правоту. Усі, хто знає подробиці, розуміють, що це було несправедливо - від моїх підлеглих, моїх безпосередніх командирів до тих, хто підписував документи. І хоча я вже казав, що на службі важко знайти справедливість, одного дня я розповім усі деталі цієї історії - спокійно, з іменами, фактами та доказами", - розповів Найєм, який отримав важке поранення у 2022 році.

Нині Масі Найєм повертається до цивільного життя: він знову працюватиме адвокатом і керівником юридичної компанії Miller, а також продовжить діяльність у правозахисній організації "Принцип", яка займається захистом прав військових і ветеранів.

