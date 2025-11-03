УКР
Новини Звільнення Масі Найєма із ЗСУ
Мене несправедливо звільнили із ЗСУ за наказом колишнього міністра оборони, - Масі Найєм

Найєм Масі

Військовий, адвокат і правозахисник Масі Найєм повідомив, що його звільнили зі Збройних сил України за наказом "колишнього міністра оборони".

"Моя військова служба закінчилась. Не з моєї волі, не тоді, коли я цього хотів, і не в той спосіб, на який заслуговував. Я щиро шкодую, що не можу пояснити всього, як воно було насправді, і що справедливість, якої прагнув, залишилась десь між рядків. Але я напишу настільки чесно, наскільки можу сьогодні.

Я дослужився до звання майора і виконував завдання служби до останніх днів. Частина з них назавжди залишиться між тими, хто був поруч, без описів і пояснень; деякі і сьогодні дають мені спокій - я знаю, що вони зроблені правильно, з крутими людьми, для правильних цілей і не потребують доказів.

Виконання однієї із цих задач призвело до наказу колишнього міністра оборони звільнити мене зі служби: без пояснень, без можливості відстояти свою правоту. Усі, хто знає подробиці, розуміють, що це було несправедливо - від моїх підлеглих, моїх безпосередніх командирів до тих, хто підписував документи. І хоча я вже казав, що на службі важко знайти справедливість, одного дня я розповім усі деталі цієї історії - спокійно, з іменами, фактами та доказами", - розповів Найєм, який отримав важке поранення у 2022 році.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масі Найєм щодо поранення: "Підрив стався не випадково, в тій місцевості ще не було росіян. Міна вибухнула лише тоді, коли я зайшов у бус". ВIДЕО

Нині Масі Найєм повертається до цивільного життя: він знову працюватиме адвокатом і керівником юридичної компанії Miller, а також продовжить діяльність у правозахисній організації "Принцип", яка займається захистом прав військових і ветеранів.

допис Найєма Масі
допис Найєма Масі
допис Найєма Масі

+7
Країна чудес, одних звільняють без будь яких причин, інші 160 днів без перепочинку ротацій і інших, зате з грамотою..зелена країна вмрій
03.11.2025 22:06 Відповісти
+7
За скільки часу ти заговорив українською?
03.11.2025 22:13 Відповісти
+3
https://www.youtube.com/watch?v=5SBvGWRU_SU https://www.youtube.com/watch?v=🔥ОМЕЛЬЧЕНКО: имена завербованных РФ силовиков ВАС ШОКИРУЮТ! Раскрыли целый клубок ЗАГОВОРЩИКОВ

Жах про справи вовки з Бакановим й про те, що овни зробили з СБУ
03.11.2025 22:05 Відповісти
Ну в нього після поранення ока немає, це законна підстава для непридатності... Тому, якщо в когось дійсно щ ним був конфлікт, то просто вирішили списати, щоб на очі не попадався.
03.11.2025 22:11 Відповісти
тому він заявив зараз про себе - бо зараз як авдокат захищає військових... А зЄльоних це ворог номер два після адвокатів Порошенка .
03.11.2025 22:14 Відповісти
Адмірал Нельсон і з одним оком вправно командував

та й Кутузов був непоганий полководець

.
03.11.2025 22:16 Відповісти
в Нельсона і рука одна була..при Траф аль Гарі, то точно..
03.11.2025 22:32 Відповісти
Гм. Зі мною в дшв був чоловік, який через травму не бачив на одне око. Ніби законно не повинні були його мобілізовувати, але він якось туди попав)
03.11.2025 23:06 Відповісти
звідки скопипастив?
03.11.2025 22:24 Відповісти
👉🏿

.
03.11.2025 22:27 Відповісти
цей "пуштун" наполовину українець по крові і на 101% українець по духу !

Герою Слава!

ботам - 👉🏿 туда

.
03.11.2025 22:14 Відповісти
Вообще-то он 100% пуштун из Афганистана(украинка у него мачеха). С остальным согласен.
показати весь коментар
Заради спасіння вагнерівців, як убивць Українців, зеленський з єрмаком і бакановим пішли на зраду Україні, здавши Спецоперацію України проти своїх убивць!!!
Зеленський з Оманськими, це вирок Україні і загроза її існуванню!!
03.11.2025 22:14 Відповісти
Нині Масі Найєм повертається до цивільного життя: він знову працюватиме адвокатом

Вже змінився міністр оборони... Чому ж не відновився на службі, не пішов "добровольцем"?
03.11.2025 22:23 Відповісти
Мабуть не сподобався новий джип за 7 000 000

03.11.2025 23:05 Відповісти
 
 