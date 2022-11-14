Масі Найєм щодо поранення: "Підрив стався не випадково, в тій місцевості ще не було росіян. Міна вибухнула лише тоді, коли я зайшов у бус". ВIДЕО

Адвокат і військовослужбовець Масі Найєм розповів про обставини, за яких він зазнав тяжкого поранення на фронті.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо поранення, щоб поставити крапку в цій історії

Дуже добре памʼятаю ніч до поранення. Ми приїхали в завод за три дні до поранення. В дорозі я захворів і була висока температура. А на війні всі ваші побратими стають дуже рідними і турботливими. Пам’ятаю, як мій побратим С. сказав, що не курить і тоді пообіцяв йому, що якщо до кінця мобілізації так і не закурить – подарую йому годинники Garmin, про які він мріяв. І в той вечір я спитав в кого є ліки, бо мені дуже погано.

- Ганз, ходи сюди. Зараз дам тобі круті ліки, швидко одужаєш.

- Та що ти йому даси? Краще давай я дам ліки.

- Чого ти вирішив, що в тебе краще?

- У С. дійсно кращі ліки, бо в нього є свій мотив. Якщо Ганз зараз тут помре, то не бачити йому годинників.

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Ми посміялись, я випив ліки і пішов спати. Але пів ночі записував голосову нотатку для майбутньої книги. І потім дивився фільм Арізонська мрія. Це останній фільм, який дивився двома очима. Мені не було відомо що буде далі, але нас всіх дуже цікавив новий день, бо в нас було нове поле для роботи.

На ранок ми мали побудувати шляхи для наступу і знайти місце, де кинути понтонну переправу. Нам дали інформатора і той виявився сепаром. Ми поїхали до нього додому, це колишній полковник міліції. Вдома купа зброї і… печиво пісочне. Це останнє, що я їв з двома очима.

Коли полковник сказав, що знає де кинути переправу, то ми спитались в нього чи є карта замінованих полів. Він сказав, що немає і тому ми запропонували йому героїчно їхати вперед. Ми заїхали у двір якогось будинку. З початку машина інформатора, а потім наш течик, транспортер.

Це був транспортер інкасаторський. Не беріть його на бойові, або памʼятайте, що він броньований літерою П, тобто низ не броньований. І все що входить знизу при підриві на міні – не виходить, бо броня.

Я вийшов з буса і хтось попросив перепаркувати авто. Мій автомат лишився в бусіку, тому попросив, щоб не їхали, бо якщо там десь засідка – в мене тільки пістолет на броніку. Це мене врятувало, бо як би був біля буса – від хвилі розірвало би на шмаття.

Я памʼятаю, як зайшов у бусік і потім був підрив. Мій побратим криком спитав чи ми з Сашком живі. Я відповів, що так. Але почув знову як він спитав. Зрозумів, що він не чує, я тримався за обличчя, бо дуже боліло щось. І я почав шукати вихід з металобрухту.

Потім пам’ятаю, як мій побратим шукав машину для евакуації. Як би не він – я б не був живий. Дякую тобі, Ба-р.

Потім я приходив до тями, коли мене перекидали з нош на інші ноші і я знову втрачав свідомість.

Повністю прийшов до тями вже після операції. Поруч були найрідніші люди: мій брат, Татка, Костя Батозський, партнери компанії Каріна і Олексій.

Підрив стався не випадково і в тій місцевості ще не було росіян. Протитанкова міна не вибухнула, коли заїхало авто інформатора і наш бус. А коли я зайшов у бус - тоді лише вибухнула. В мене немає сумніву, що це не випадковість. Інше сказати поки що не можу.

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Цього полковника міліції дуже добре памʼятаю.

Всьому свій час.

І Сашко... мій друг ще в складному стані. Він не говорить і майже не рухається. Дякуючи Ользі Черваковій зараз шукають клініку в іншій країні, щоб його вилікувати. Інший мій побратим помер там на місці, бо був за кермом.

На відео - наша перша зустріч з товаришом Бармалєєм. Це мій партнер, його дружина і його мама привезли мені його. Відео вийшло не дуже таким, яким собі це уявляв. Бо мені ще самому ходити було складно", - розповів Найєм.