Масі Найєма, який втратив у бою око, виписали з лікарні

Адвокат і військовослужбовець Масі Найєм, який зазнав тяжкого поранення на фронті, вийшов з лікарні.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Найєм зазначив, що пробув у лікарні з 5 червня, тобто два місяці і 21 день. "Було боляче, але цікаво. Далі - наступна операція, остання. Скоро", - написав він.

Адвокат і військовий висловив вдячність лікарям: "Вони бачать поранених щодня, рятують їх. Жити із цим дуже важко. Лікарі ще сильніші за військових, мені здається. Я вам дякую. Не пишу слова "дуже", бо його недостатньо. Дякую своїм життям".

Окрім того, Найєм подякував рідним, друзям, бойовим побратимам і всім, хто турбувався та підтримував його.

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"Не знаю як буде життя далі. Втратив запахи, око і свободу сідати в авто і їхати коли хочу і куди хочу. Але комплекс жертви приміряти встигну завжди, а тому всі ці втрати спишу на вартість кращого життя. Ці всі новини змінюють відношення до нього і я впевнений, що на краще. Взагалі це свято - залишитись живим на війні", - наголосив Найєм.

Нагадаємо, 5 червня Масі Найєм зазнав тяжкого поранення на фронті.