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Новини Війна
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Масі Найєма, який втратив у бою око, виписали з лікарні

найєм,масі

Адвокат і військовослужбовець Масі Найєм, який зазнав тяжкого поранення на фронті, вийшов з лікарні.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Найєм зазначив, що пробув у лікарні з 5 червня, тобто два місяці і 21 день. "Було боляче, але цікаво. Далі - наступна операція, остання. Скоро", - написав він.

Адвокат і військовий висловив вдячність лікарям: "Вони бачать поранених щодня, рятують їх. Жити із цим дуже важко. Лікарі ще сильніші за військових, мені здається. Я вам дякую. Не пишу слова "дуже", бо його недостатньо. Дякую своїм життям".

Окрім того, Найєм подякував рідним, друзям, бойовим побратимам і всім, хто турбувався та підтримував його.

Дивіться: Перше інтерв'ю Масі Найєма після поранення на фронті. ВIДЕО

"Не знаю як буде життя далі. Втратив запахи, око і свободу сідати в авто і їхати коли хочу і куди хочу. Але комплекс жертви приміряти встигну завжди, а тому всі ці втрати спишу на вартість кращого життя. Ці всі новини змінюють відношення до нього і я впевнений, що на краще. Взагалі це свято - залишитись живим на війні", - наголосив Найєм.

Нагадаємо, 5 червня Масі Найєм зазнав тяжкого поранення на фронті.

Автор: 

поранення (2796) Найєм Масі (140)


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Одужуй.
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27.08.2022 10:09 Відповісти
Дякую тобі, Воїне!

Якнайскоршого тобі одужання і реабілітації!
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27.08.2022 10:11 Відповісти
Героям Слава!!!
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27.08.2022 10:15 Відповісти
Здоров'я і повернення до мирної праці.
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27.08.2022 10:30 Відповісти
Схиляюсь.
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27.08.2022 10:42 Відповісти
Слава Героям!
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27.08.2022 11:37 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.08.2022 13:06 Відповісти
 
 