Маси Найема, потерявшего в бою глаз, выписали из больницы

Адвокат и военнослужащий Маси Найем, который получил тяжелое ранение на фронте, вышел из больницы.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Найем отметил, что пробыл в больнице с 5 июня, то есть два месяца и 21 день. "Было больно, но интересно. Дальше следующая операция, последняя. Скоро", - написал он.

Адвокат и военный выразил благодарность врачам: "Они видят раненых каждый день, спасают их. Жить с этим очень тяжело. Врачи еще сильнее военных, мне кажется. Я вам благодарю. Не пишу слова "очень", потому что его недостаточно. Спасибо своей жизнью".

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Кроме того, Найем поблагодарил родных, друзей, боевых братьев и всех, кто беспокоился и поддерживал его.

"Не знаю какая будет жизнь дальше. Потерял запахи, глаз и свободу садиться в авто и ехать когда хочу и куда хочу. Но комплекс жертвы примерить успею всегда, а потому все эти потери спишу на стоимость лучшей жизни. Все эти новости меняют отношение к ней и я уверен, что к лучшему. Вообще это праздник – остаться живым на войне", - отметил Найем.

Напомним, 5 июня Маси Найем получил тяжелое ранение на фронте.

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