Первое интервью Маси Найема после ранения на фронте. ВИДЕО

Украинский адвокат, военнослужащий Маси Найем, получивший ранение на фронте, дал первое интервью.

О своем ранении и военной службе он рассказал "Телебаченню Торонто", передает Цензор.НЕТ.

Найем рассказал, что провел 6 недель в больнице. Первые 2 недели ему было запрещено сидеть и ходить.

"В этом подразделении, в котором мы находились, мы были разведчиками. Мы должны были некоторые пути найти через Северский Донец, чтобы в случае уничтожения моста мы могли построить переправу. Мы ехали за человеком, знавшим местность, заехали на место. Хотели только выйти посмотреть, но в этот момент наехали на мину и один из моих побратимов погиб на месте. Другой мой друг сейчас еще в больнице, его состояние тяжелее, чем у меня. Есть надежда, что он придет в себя и все будет хорошо", - рассказал украинский защитник.

После ранения Найем вышел из машины, с эвакуацией ему помог побратим.

"Помню, что после взрыва много крови было, я был в сознании. Первые минут 7-10 был в сознании, потом помню как перекидывали из машины в машину, терял сознание. Проснулся, когда брат и родные были со мной уже в палате в Днепре. ... Точно не российская (была мина. – Ред.), потому что россияне туда не заходили. Или наша, кто поставил, с какой целью, все расследуется и со временем будет понятно", - добавил он.

Найем подчеркнул, что коммуникация в армии нуждается в улучшении.

Напомним, в начале июня сообщалось, что украинский военный, адвокат Маси Найем тяжело ранен на фронте.

Позже стало известно, что его прооперировали в Днепре. 6 июня Найем пришел в себя и рассказал о ранениях.

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