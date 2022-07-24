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Новости Видео Война
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Первое интервью Маси Найема после ранения на фронте. ВИДЕО

Украинский адвокат, военнослужащий Маси Найем, получивший ранение на фронте, дал первое интервью.

О своем ранении и военной службе он рассказал "Телебаченню Торонто", передает Цензор.НЕТ.

Найем рассказал, что провел 6 недель в больнице. Первые 2 недели ему было запрещено сидеть и ходить.

"В этом подразделении, в котором мы находились, мы были разведчиками. Мы должны были некоторые пути найти через Северский Донец, чтобы в случае уничтожения моста мы могли построить переправу. Мы ехали за человеком, знавшим местность, заехали на место. Хотели только выйти посмотреть, но в этот момент наехали на мину и один из моих побратимов погиб на месте. Другой мой друг сейчас еще в больнице, его состояние тяжелее, чем у меня. Есть надежда, что он придет в себя и все будет хорошо", - рассказал украинский защитник.

После ранения Найем вышел из машины, с эвакуацией ему помог побратим.

"Помню, что после взрыва много крови было, я был в сознании. Первые минут 7-10 был в сознании, потом помню как перекидывали из машины в машину, терял сознание. Проснулся, когда брат и родные были со мной уже в палате в Днепре. ... Точно не российская (была мина. – Ред.), потому что россияне туда не заходили. Или наша, кто поставил, с какой целью, все расследуется и со временем будет понятно", - добавил он.

Найем подчеркнул, что коммуникация в армии нуждается в улучшении.

Напомним, в начале июня сообщалось, что украинский военный, адвокат Маси Найем тяжело ранен на фронте.

Позже стало известно, что его прооперировали в Днепре. 6 июня Найем пришел в себя и рассказал о ранениях.

Смотрите: Маси Найем: Моя жизнь подарена мне побратимом, водителями и врачами. ФОТО

военнослужащие (6156) Найем Маси (138)


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Топ комментарии
+48
Видужання, Герою!
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24.07.2022 15:58
+38
Швидкого одужання, воїне! Велика шана та подяка!
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24.07.2022 16:10
+26
Скільки ця Людина пережила і перенесла! Ось приклад справжнього Патріота України який не "слінял" десь у Карпати а пішов на фронт захищати свою Батьківщину! Слава Україні!!!
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24.07.2022 16:46
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Видужання, Герою!
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24.07.2022 15:58 Ответить
Швидкого одужання, воїне! Велика шана та подяка!
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24.07.2022 16:10 Ответить
Держись, братишка, спасибо тебе.
Привет от Харькова
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24.07.2022 16:19 Ответить
МАСИ РЕСПЕКТ.
Это надо же, у родителей было два сына, один Маси, а второй Говно. Но Говно с большой буквы.
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24.07.2022 16:24 Ответить
Скільки ця Людина пережила і перенесла! Ось приклад справжнього Патріота України який не "слінял" десь у Карпати а пішов на фронт захищати свою Батьківщину! Слава Україні!!!
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24.07.2022 16:46 Ответить
Ще й наградну зброю не отримав, на відміну від деяких оболонських "котлет"
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25.07.2022 08:42 Ответить
Живи сто лет
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24.07.2022 17:32 Ответить
Найшвидшого одужання! Велика повага за все!
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24.07.2022 17:38 Ответить
чуркестан... найемы, трахамонии... *****, украинцы не могли получить гражданство Украины, а отлюбленные ишакаи твари смогли...
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24.07.2022 18:19 Ответить
твой пост как раз подтверждает что можно быть
этническим украинцем и сволочью одновременно
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24.07.2022 19:20 Ответить
Сволота залишається сволотою незалежно від національності.
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24.07.2022 20:40 Ответить
Його брат Масі представляє етнічну меншину пуштунів - другу за чисельністю в Україні (сарказм).
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25.07.2022 08:42 Ответить
Вот кто должен был в Конгрессе выступать а не эта скумбрия , которая не имеет ни какого морального права говорить от имени Украины
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24.07.2022 18:49 Ответить
Боже, бере інтерв'ю в пораненого, а руками маше як дура. Хоч би інтонації інші робила.
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24.07.2022 18:58 Ответить
уважуха этому шахиду.
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24.07.2022 20:00 Ответить
Салам ,Барадар!!!
Одужуй!!!
І Як кажуть на моїй любій Кабульщині--Морг Хук хоі е русі!!!)))
Що на моїй рідній Київщині буде як --Смерть роZZійським свиням!!))))
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24.07.2022 20:06 Ответить
Дай Боже здоров`я спарвжньому ГЕРОЮ!
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24.07.2022 20:06 Ответить
а чорт знає тих русскіх, вони якось там мінують дистанційно, одразу великими поверхнями.
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25.07.2022 00:59 Ответить
Зазвичай мінують дистанційно протипіхотними мінами, а тут здається що вони наїхали на протитанкову.
Найшвидшого одужання!

PS: Хочу скзати, що коли людина є патріотом України, то не важливо хто вона по національності, чи по вірі.
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25.07.2022 06:06 Ответить
 
 