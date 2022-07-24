Перше інтерв'ю Масі Найєма після поранення на фронті. ВIДЕО

Український адвокат, військовослужбовець Масі Найєм, який дістав поранення на фронті, дав перше інтерв'ю.

Про своє поранення та військову службу він розповів "Телебаченню Торонто", передає Цензор.НЕТ.

Найєм розповів, що провів 6 тижнів у лікарні. Перші 2 тижні йому було заборонено сидіти та ходити.

"В цьому підрозділі, в якому ми знаходились, ми були розвідниками. Ми мали деякі шляхи знайти через Сіверський Донець, щоб в разі знищення мосту, ми могли побудувати переправу. Ми їхали за людиною, яка знала місцевість, заїхали на місце. Хотіли тільки вийти подивитись, але в цей момент наїхали на міну і один з моїх побратимів загинув на місці. Інший мій друг зараз ще в лікарні, його стан важчий, ніж в мене. Є надія, що він прийде до тями і все буде добре", - розповів український захисник.

Після поранення Найєм вийшов з машини, з евакуацією йому допоміг побратим.

"Пам'ятаю, що після вибуху багато крові було, я був у свідомості. Перші хвилин 7-10 був у свідомості, потім пам'ятаю як перекидали з машини в машину, втрачав свідомість. Прокинувся вже тоді, коли брат та рідні були зі мною вже в палаті в Дніпрі. ... Точно не російська (була міна. - Ред.), тому що росіяни туди не заходили. Чи наша, яка, хто поставив, з якою метою, все розслідується і з часом буде зрозуміло", - додав він.

Найєм наголосив, що комунікація в армії потребує покращення.

Нагадаємо, на початку червня повідомлялось, що українського військового, адвоката Масі Найєма важко поранено на фронті.

Пізніше стало відомо, що його прооперували у Дніпрі. 6 червня Найєм прийшов до тями та розповів про поранення.

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