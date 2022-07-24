УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10990 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
23 362 19

Перше інтерв'ю Масі Найєма після поранення на фронті. ВIДЕО

Український адвокат, військовослужбовець Масі Найєм, який дістав поранення на фронті, дав перше інтерв'ю.

Про своє поранення та військову службу він розповів "Телебаченню Торонто", передає Цензор.НЕТ.

Найєм розповів, що провів 6 тижнів у лікарні. Перші 2 тижні йому було заборонено сидіти та ходити. 

"В цьому підрозділі, в якому ми знаходились, ми були розвідниками. Ми мали деякі шляхи знайти через Сіверський Донець, щоб в разі знищення мосту, ми могли побудувати переправу. Ми їхали за людиною, яка знала місцевість, заїхали на місце. Хотіли тільки вийти подивитись, але в цей момент наїхали на міну і один з моїх побратимів загинув на місці. Інший мій друг зараз ще в лікарні, його стан важчий, ніж в мене. Є надія, що він прийде до тями і все буде добре", - розповів український захисник.

Після поранення Найєм вийшов з машини, з евакуацією йому допоміг побратим.

"Пам'ятаю, що після вибуху багато крові було, я був у свідомості. Перші хвилин 7-10 був у свідомості, потім пам'ятаю як перекидали з машини в машину, втрачав свідомість. Прокинувся вже тоді, коли брат та рідні були зі мною вже в палаті в Дніпрі. ... Точно не російська (була міна. - Ред.), тому що росіяни туди не заходили. Чи наша, яка, хто поставив, з якою метою, все розслідується і з часом буде зрозуміло", - додав він.

Найєм наголосив, що комунікація в армії потребує покращення.

Нагадаємо, на початку червня повідомлялось, що українського військового, адвоката Масі Найєма важко поранено на фронті.

Пізніше стало відомо, що його прооперували у Дніпрі. 6 червня Найєм прийшов до тями та розповів про поранення.

Також читайте: Масі Найєм: Моє життя подаровано мені побратимом, водіями та лікарями. ФОТО

Автор: 

військовослужбовці (4775) Найєм Масі (140)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+48
Видужання, Герою!
показати весь коментар
24.07.2022 15:58
+38
Швидкого одужання, воїне! Велика шана та подяка!
показати весь коментар
24.07.2022 16:10
+26
Скільки ця Людина пережила і перенесла! Ось приклад справжнього Патріота України який не "слінял" десь у Карпати а пішов на фронт захищати свою Батьківщину! Слава Україні!!!
показати весь коментар
24.07.2022 16:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Видужання, Герою!
показати весь коментар
24.07.2022 15:58 Відповісти
Швидкого одужання, воїне! Велика шана та подяка!
показати весь коментар
24.07.2022 16:10 Відповісти
Держись, братишка, спасибо тебе.
Привет от Харькова
показати весь коментар
24.07.2022 16:19 Відповісти
МАСИ РЕСПЕКТ.
Это надо же, у родителей было два сына, один Маси, а второй Говно. Но Говно с большой буквы.
показати весь коментар
24.07.2022 16:24 Відповісти
Скільки ця Людина пережила і перенесла! Ось приклад справжнього Патріота України який не "слінял" десь у Карпати а пішов на фронт захищати свою Батьківщину! Слава Україні!!!
показати весь коментар
24.07.2022 16:46 Відповісти
Ще й наградну зброю не отримав, на відміну від деяких оболонських "котлет"
показати весь коментар
25.07.2022 08:42 Відповісти
Живи сто лет
показати весь коментар
24.07.2022 17:32 Відповісти
Найшвидшого одужання! Велика повага за все!
показати весь коментар
24.07.2022 17:38 Відповісти
чуркестан... найемы, трахамонии... *****, украинцы не могли получить гражданство Украины, а отлюбленные ишакаи твари смогли...
показати весь коментар
24.07.2022 18:19 Відповісти
твой пост как раз подтверждает что можно быть
этническим украинцем и сволочью одновременно
показати весь коментар
24.07.2022 19:20 Відповісти
Сволота залишається сволотою незалежно від національності.
показати весь коментар
24.07.2022 20:40 Відповісти
Його брат Масі представляє етнічну меншину пуштунів - другу за чисельністю в Україні (сарказм).
показати весь коментар
25.07.2022 08:42 Відповісти
Вот кто должен был в Конгрессе выступать а не эта скумбрия , которая не имеет ни какого морального права говорить от имени Украины
показати весь коментар
24.07.2022 18:49 Відповісти
Боже, бере інтерв'ю в пораненого, а руками маше як дура. Хоч би інтонації інші робила.
показати весь коментар
24.07.2022 18:58 Відповісти
уважуха этому шахиду.
показати весь коментар
24.07.2022 20:00 Відповісти
Салам ,Барадар!!!
Одужуй!!!
І Як кажуть на моїй любій Кабульщині--Морг Хук хоі е русі!!!)))
Що на моїй рідній Київщині буде як --Смерть роZZійським свиням!!))))
показати весь коментар
24.07.2022 20:06 Відповісти
Дай Боже здоров`я спарвжньому ГЕРОЮ!
показати весь коментар
24.07.2022 20:06 Відповісти
а чорт знає тих русскіх, вони якось там мінують дистанційно, одразу великими поверхнями.
показати весь коментар
25.07.2022 00:59 Відповісти
Зазвичай мінують дистанційно протипіхотними мінами, а тут здається що вони наїхали на протитанкову.
Найшвидшого одужання!

PS: Хочу скзати, що коли людина є патріотом України, то не важливо хто вона по національності, чи по вірі.
показати весь коментар
25.07.2022 06:06 Відповісти
 
 