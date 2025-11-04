За сутки на фронте - 163 боевых столкновения. Почти треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 163 боестолкновения. Больше всего атак - 55 - на Покровском направлении. ВСУ сдерживают штурмы врага в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес пять ракетных и 75 авиационных ударов, применил 11 ракет и сбросил 147 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 4574 обстрела, в том числе 111 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6411 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Константиновка, Дружковка Донецкой области; Демурино, Великомихайловка, Орестополь, Алексеевка Днепропетровской области; Малиновка, Червоное, Малокатериновка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, средство противовоздушной обороны, пункт управления БПЛА и пять артиллерийских систем врага.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение. Противник нанес 7 авиационных ударов, сбросив при этом 15 управляемых авиационных бомб, осуществил 159 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Каменки и Бологовки.

На Купянском направлении вчера произошло 14 боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Петропавловка и в направлении Песчаного, Новоосинового и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Мирное, Новоселовка и в сторону Дробышево, Ставок, Коровьего Яра.

На Славянском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков вблизи Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении вчера враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник осуществил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Софиевка, Иванополье, Щербиновка, Русин Яр. Один бой до сих пор продолжается.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Ивановка, Никаноровка, Новоэкономичное, Федоровка, Новое Шахово, Мирноград, Родинское, Разино, Червоный Лиман, Новопавловка, Сухой Яр, Покровск, Гришино, Котлыно, Удачное, Молодецкое, Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Сичневое, Вороное, Степовое, Алексеевка, Вербовое, Нововасильевское, Павловка, Цегельное, Успеновка, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили восемь попыток противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Охотничье.

На Ореховском направлении наши воины отбили две атаки врага, в районах Степногорска и Степового.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили два вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

