За добу на фронті 163 бойові зіткнення. Майже третина з них - на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Минулої доби на фронті відбулося 163 боєзіткнення. Найбільше атак - 55 - на Покровському напрямку. ЗСУ стримують штурми ворога на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі.

Обстріли України

Вчора противник завдав п’яти ракетних та 75 авіаційних ударів, застосував 11 ракет та скинув 147 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4574 обстрілів, зокрема 111 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6411 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Костянтинівка, Дружківка Донецької області; Демурине, Великомихайлівка, Орестопіль, Олексіївка Дніпропетровської області; Малинівка, Червоне, Малокатеринівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, засіб протиповітряної оборони, пункт управління БпЛА та п’ять артилерійських систем ворога.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення. Противник завдав 7 авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 керованих авіаційних бомб, здійснив 159 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Кам’янки та Бологівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Мирне, Новоселівка та у бік Дробишевого, Ставків, Коровйого Яру.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників поблизу Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку вчора ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак в районах населених пунктів Січневе, Вороне, Степове, Олексіївка, Вербове, Нововасилівське, Павлівка, Цегельне, Успенівка, Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили вісім ворожих спроб просунутися вперед у районі населеного пункту Охотниче.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога, в районах Степногірська та Степового.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили два ворожих штурми у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

