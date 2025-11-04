Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 145 670 осіб (+840 за добу), 11 326 танків, 34 249 артсистем, 23 532 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 145 670 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 4.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 145 670 (+840) осіб
- танків – 11 326 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 532 (+1) од.
- артилерійських систем – 34 249 (+42) од.
- РСЗВ – 1 535 (+1) од.
- засоби ППО – 1 235 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 860 (+425) од.
- крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 504 (+93) од.
- спеціальна техніка – 3 990 (+1) од.
