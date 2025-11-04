Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 145 670 осіб (+840 за добу), 11 326 танків, 34 249 артсистем, 23 532 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 145 670 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 4.11.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 145 670 (+840) осіб

танків – 11 326 (+5) од.

бойових броньованих машин – 23 532 (+1) од.

артилерійських систем – 34 249 (+42) од.

РСЗВ – 1 535 (+1) од.

засоби ППО – 1 235 (+0) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 346 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 860 (+425) од.

крилаті ракети – 3 918 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 66 504 (+93) од.

спеціальна техніка – 3 990 (+1) од.







