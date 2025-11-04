УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 145 670 осіб (+840 за добу), 11 326 танків, 34 249 артсистем, 23 532 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 145 670 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 4.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 145 670 (+840) осіб
  • танків – 11 326 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 532 (+1) од.
  • артилерійських систем – 34 249 (+42) од.
  • РСЗВ  – 1 535 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 235 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 860 (+425) од.
  • крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 504 (+93) од.
  • спеціальна техніка – 3 990 (+1) од.

Генштаб: Росія втратила понад 1,145 млн військових і тисячі одиниць техніки

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український військовий ліквідував трьох окупантів в Покровську пострілами в голову. ВIДЕО

армія рф (19306) Генштаб ЗС (7492) ліквідація (4533) знищення (8660)
Щось знову кацапів у черзі до кобздона поменшало
04.11.2025 07:50 Відповісти
Угу. Та так, що на цвинтарях на пітьмі вже бракує місця для могил "погибших на СВО":

04.11.2025 07:53 Відповісти
 
 