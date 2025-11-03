УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4629 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів
2 496 8

Український військовий ліквідував трьох окупантів в Покровську пострілами в голову. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких український військовий знищує окупантів стрілецьким вогнем у ближньому бою в Покровську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць Сил оборони ліквідував трьох окупантів, які намагалися пройти повз будівлю.

Після короткої перестрілки український військовослужбовець робить контрольні постріли в голову загарбникам.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант ховався серед металобрухту, а дрон "Птахів Мадяра" розірвав його на частини. ВIДЕО 18+

армія рф (19306) знищення (8660) Донецька область (10015) ЗСУ (8077) Покровськ (917) Покровський район (1198)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Голова, та не та 🤣
показати весь коментар
03.11.2025 23:45 Відповісти
Гарна робота, а що то летить на 14 секунді з гори на землю?
показати весь коментар
03.11.2025 23:48 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2025 23:49 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2025 23:51 Відповісти
мoлодeць козак 💛💙
показати весь коментар
03.11.2025 23:50 Відповісти
ВІДВЕДІТЬ ВІЙСЬКА. Якщо цього вбють а видно що в нього є навик то його не заміниш бусифікованим який на 90% піде в СЗЧ або лиш і буде думати як туди піти.

Втративши армію втратим все, втративши Покровськ - біда але не смертельно
показати весь коментар
04.11.2025 00:06 Відповісти
Може до Львова війська відвести?
показати весь коментар
04.11.2025 00:55 Відповісти
Крутий дядько, навіть Рембо з фільму відпочиває, якщо порівнювати результат роботи.
показати весь коментар
04.11.2025 00:28 Відповісти
 
 