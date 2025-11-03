2 496 8
Український військовий ліквідував трьох окупантів в Покровську пострілами в голову. ВIДЕО
У мережі оприлюднили кадри, на яких український військовий знищує окупантів стрілецьким вогнем у ближньому бою в Покровську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць Сил оборони ліквідував трьох окупантів, які намагалися пройти повз будівлю.
Після короткої перестрілки український військовослужбовець робить контрольні постріли в голову загарбникам.
Втративши армію втратим все, втративши Покровськ - біда але не смертельно