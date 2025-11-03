УКР
Окупант ховався серед металобрухту, а дрон "Птахів Мадяра" розірвав його на частини. ВIДЕО 18+

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта ударним БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий намагався сховатися серед розбитої техніки загарбників, але українські дронарі знайшли його та знищили.

У результаті влучного удару по військовому РФ лишилися тільки окремі частини тіла.

Відео своєї роботи бійці показали у телеграм-каналі.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Також раніше повідомлялося, що амуніція окупанта розлетілася вщент, а загарбник згорів: робота дронарів "Птахи Мадяра"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розкидані тіла російських штурмовиків на Покровському напрямку. ВIДЕО

Металіст?
03.11.2025 22:09 Відповісти
психіка стає все стійкішою, ..
та стійкішою..
донт стоп!
03.11.2025 22:16 Відповісти
Людина звикає навіть до зашморгу:спочатку смикається і втручається,а потім вже і не смикається,і не втручається...Це стосується людей.З свинособаками все по іншому..
03.11.2025 22:33 Відповісти
Краса😍
03.11.2025 22:31 Відповісти
В світі повинні вже зараз бити тривогу і повністю блокувати Сосію. Тактика Сосії просочуванням в тили по одиночними орками використовується не тільки на фронті. Таку ж саму тактику московський режим використовує для проникнення в усі країни НАТО.
03.11.2025 22:42 Відповісти
Свіже м'ясо на грилі 🤣
03.11.2025 22:48 Відповісти
Мабуть, добирався до нємок, до меркель, від прутіна, аж тут Хлібороби України, надибали цього *********!!!
03.11.2025 23:07 Відповісти
 
 