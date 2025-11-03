1 185 7
Окупант ховався серед металобрухту, а дрон "Птахів Мадяра" розірвав його на частини. ВIДЕО 18+
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта ударним БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий намагався сховатися серед розбитої техніки загарбників, але українські дронарі знайшли його та знищили.
У результаті влучного удару по військовому РФ лишилися тільки окремі частини тіла.
Відео своєї роботи бійці показали у телеграм-каналі.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Також раніше повідомлялося, що амуніція окупанта розлетілася вщент, а загарбник згорів: робота дронарів "Птахи Мадяра"
