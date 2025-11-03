Розкидані тіла російських штурмовиків на Покровському напрямку. ВIДЕО
Групу російських штурмовиків розбили українські військові на підступах до села Панківка на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка бійців 225-го окремого штурмового полку "Чорний лебідь" зафільмувала тіла 9 окупантів, які розкидані по відкритій місцевості.
Бійці додають:
Це лише одна стежка. Для росіян це - "Гра в кальмара". Тіла валяються через кожні 10–15 метрів, багато ліквідованих приховані серед дерев у лісосмузі.
Відео своєї роботи українські захисники оприлюднили у соцмережах.
Також повідомлялося, що ворог намагається потіснити наших воїнів на Покровському напрямку, відбито 28 атак.
