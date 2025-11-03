УКР
Розкидані тіла російських штурмовиків на Покровському напрямку. ВIДЕО

Групу російських штурмовиків розбили українські військові на підступах до села Панківка на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка бійців 225-го окремого штурмового полку "Чорний лебідь" зафільмувала тіла 9 окупантів, які розкидані по відкритій місцевості. 

Бійці додають:

Це лише одна стежка. Для росіян це - "Гра в кальмара". Тіла валяються через кожні 10–15 метрів, багато ліквідованих приховані серед дерев у лісосмузі.

Відео своєї роботи українські захисники оприлюднили у соцмережах.

Також повідомлялося, що ворог намагається потіснити наших воїнів на Покровському напрямку, відбито 28 атак.

Завалюють м'ясом, як завжди на протязі віків. Абсолютно й@бнуте плем'я антилюдей.
03.11.2025 21:34 Відповісти
Заблукали орки ******, тиняючись битим шляхом за немкамі, на Берлін?!?! Пригожин та портнов, з них спросять …
03.11.2025 23:14 Відповісти
Може Паньківка, а не Панківка.
03.11.2025 21:40 Відповісти
03.11.2025 22:06 Відповісти
Они пытались прорваться под покров(ськ)ом ночи 😁
03.11.2025 22:51 Відповісти
 
 