Разбросанные тела российских штурмовиков на Покровском направлении. ВИДЕО

Группа российских штурмовиков была разбита украинскими военными на подступах к селу Панковка на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка бойцов 225-го отдельного штурмового полка "Черный лебедь" засняла тела 9 оккупантов, разбросанные по открытой местности.

Бойцы добавляют:

"Это только одна тропа. Для россиян это - "Игра в кальмара". Тела валяются через каждые 10-15 метров, многие ликвидированные спрятаны среди деревьев в лесополосе".

Видео своей работы украинские защитники обнародовали в соцсетях.

Также сообщалось, что враг пытается потеснить наших воинов на Покровском направлении, отражены 28 атак.

