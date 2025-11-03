Разбросанные тела российских штурмовиков на Покровском направлении. ВИДЕО
Группа российских штурмовиков была разбита украинскими военными на подступах к селу Панковка на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка бойцов 225-го отдельного штурмового полка "Черный лебедь" засняла тела 9 оккупантов, разбросанные по открытой местности.
Бойцы добавляют:
"Это только одна тропа. Для россиян это - "Игра в кальмара". Тела валяются через каждые 10-15 метров, многие ликвидированные спрятаны среди деревьев в лесополосе".
Видео своей работы украинские защитники обнародовали в соцсетях.
Также сообщалось, что враг пытается потеснить наших воинов на Покровском направлении, отражены 28 атак.
