Разбросанные тела российских штурмовиков на Покровском направлении. ВИДЕО

Группа российских штурмовиков была разбита украинскими военными на подступах к селу Панковка на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка бойцов 225-го отдельного штурмового полка "Черный лебедь" засняла тела 9 оккупантов, разбросанные по открытой местности.

Бойцы добавляют:

"Это только одна тропа. Для россиян это - "Игра в кальмара". Тела валяются через каждые 10-15 метров, многие ликвидированные спрятаны среди деревьев в лесополосе".

Видео своей работы украинские защитники обнародовали в соцсетях.

Также сообщалось, что враг пытается потеснить наших воинов на Покровском направлении, отражены 28 атак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минусуют оккупантов: дрон-камикадзе украинского производства взорвал укрытие и российскую пехоту. ВИДЕО

армия РФ (21145) уничтожение (8335) Донецкая область (11182) Покровский район (1188) Панковка (5) 225-й ОШП (13)
Завалюють м'ясом, як завжди на протязі віків. Абсолютно й@бнуте плем'я антилюдей.
03.11.2025 21:34 Ответить
Може Паньківка, а не Панківка.
03.11.2025 21:40 Ответить
03.11.2025 22:06 Ответить
 
 