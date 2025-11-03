Враг пытается потеснить наших воинов на Покровском направлении, отбито 28 атак, - Генштаб
Всего с начала суток, 3 ноября 2025 года, на фронте произошло 83 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
От артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Сергиевское, Хреновка, Орликовка, Галагановка Черниговской области; Коренок Сумской области.
Обстановка на севере
Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник с начала суток нанес 6 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и осуществил 57 артиллерийских обстрелов, в частности один – из реактивной системы залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили атаку врага в районе Каменки.
- На Купянском направлении агрессор 11 раз осуществлял штурмовые действия в районе населенного пункта Петропавловка и в направлении Песчаного, Новоосинового и Куриловки. Шесть боестолкновений продолжаются в данный момент.
Обстановка на Востоке
- По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватническая армия семь раз атаковала в районах населенных пунктов Мирное, Новоселовка и в сторону Дробышево, Ставок.
- На Славянском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи Серебрянки и Выемки, еще одно боевое столкновение продолжается.
- На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.
- На Константиновском направлении, в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Иванополье, Щербиновка, Русин Яр, наши воины остановили семь наступательных действий врага, еще два боестолкновения продолжаются. Под авиационными ударами оказались Константиновка и Дружковка.
- На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Новое Шахово, Мирноград, Родинское, Разино, Червоный Лиман, Новопавловка, Сухой Яр, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 28 атак.
Обстановка на юге
- Сегодня на Александровском направлении враг 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Сичневое, Вороное, Степовое, Алексеевка, Вербовое, Павловка, Цегельное, Успеновка, Красногорское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Демурино, Великомихайловка, Орестополь, Алексеевка.
- На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районе населенного пункта Охотничье, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
- На Ореховском направлении в настоящее время противник дважды атаковал в районах Степногорска и Степового.
- На Приднепровском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.
"На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела", - подчеркнули в Генштабе.
