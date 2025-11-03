РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9920 посетителей онлайн
Новости Бои на востоке Украины Боевые действия на Покровском направлении
380 1

Враг пытается потеснить наших воинов на Покровском направлении, отбито 28 атак, - Генштаб

Обстановка на фронте по состоянию на 3 ноября

Всего с начала суток, 3 ноября 2025 года, на фронте произошло 83 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

От артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Сергиевское, Хреновка, Орликовка, Галагановка Черниговской области; Коренок Сумской области.

Обстановка на севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник с начала суток нанес 6 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и осуществил 57 артиллерийских обстрелов, в частности один – из реактивной системы залпового огня.

Читайте также: Более 5 400 боестолкновений и 140 000 обстрелов зафиксировано на фронте в октябре, - Минобороны

Обстановка на Харьковщине

  • На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили атаку врага в районе Каменки.
  • На Купянском направлении агрессор 11 раз осуществлял штурмовые действия в районе населенного пункта Петропавловка и в направлении Песчаного, Новоосинового и Куриловки. Шесть боестолкновений продолжаются в данный момент.

Обстановка на Востоке

  • По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватническая армия семь раз атаковала в районах населенных пунктов Мирное, Новоселовка и в сторону Дробышево, Ставок.
  • На Славянском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи Серебрянки и Выемки, еще одно боевое столкновение продолжается.
  • На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.
  • На Константиновском направлении, в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Иванополье, Щербиновка, Русин Яр, наши воины остановили семь наступательных действий врага, еще два боестолкновения продолжаются. Под авиационными ударами оказались Константиновка и Дружковка.
  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Новое Шахово, Мирноград, Родинское, Разино, Червоный Лиман, Новопавловка, Сухой Яр, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 28 атак.

Читайте также: Продолжается зачистка севера Покровска от оккупантов, - 7-й корпус ДШВ

Обстановка на юге

  • Сегодня на Александровском направлении враг 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Сичневое, Вороное, Степовое, Алексеевка, Вербовое, Павловка, Цегельное, Успеновка, Красногорское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Демурино, Великомихайловка, Орестополь, Алексеевка.
  • На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районе населенного пункта Охотничье, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
  • На Ореховском направлении в настоящее время противник дважды атаковал в районах Степногорска и Степового.
  • На Приднепровском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

"На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела", - подчеркнули в Генштабе.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Генштаб ВС (7175) боевые действия (5079) война в Украине (6742)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якщо наші воїни в мішку -на Покросвькому ? я щось не розумію куди потіснити, звідки ? Їх же там ніби-то водять з пастки?
показать весь комментарий
03.11.2025 16:45 Ответить
 
 