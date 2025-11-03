Враг пытается потеснить наших воинов на Покровском направлении, отбито 28 атак, - Генштаб

Всего с начала суток, 3 ноября 2025 года, на фронте произошло 83 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

От артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Сергиевское, Хреновка, Орликовка, Галагановка Черниговской области; Коренок Сумской области.

Обстановка на севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник с начала суток нанес 6 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и осуществил 57 артиллерийских обстрелов, в частности один – из реактивной системы залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили атаку врага в районе Каменки.

На Купянском направлении агрессор 11 раз осуществлял штурмовые действия в районе населенного пункта Петропавловка и в направлении Песчаного, Новоосинового и Куриловки. Шесть боестолкновений продолжаются в данный момент.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватническая армия семь раз атаковала в районах населенных пунктов Мирное, Новоселовка и в сторону Дробышево, Ставок.

На Славянском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи Серебрянки и Выемки, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении, в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Иванополье, Щербиновка, Русин Яр, наши воины остановили семь наступательных действий врага, еще два боестолкновения продолжаются. Под авиационными ударами оказались Константиновка и Дружковка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Новое Шахово, Мирноград, Родинское, Разино, Червоный Лиман, Новопавловка, Сухой Яр, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 28 атак.

Обстановка на юге

Сегодня на Александровском направлении враг 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Сичневое, Вороное, Степовое, Алексеевка, Вербовое, Павловка, Цегельное, Успеновка, Красногорское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Демурино, Великомихайловка, Орестополь, Алексеевка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районе населенного пункта Охотничье, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении в настоящее время противник дважды атаковал в районах Степногорска и Степового.

На Приднепровском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

"На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела", - подчеркнули в Генштабе.

