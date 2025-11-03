Ворог намагається потіснити наших воїнів на Покровському напрямку, відбито 28 атак, - Генштаб

Загалом від початку доби, 3 листопада 2025 року, на фронті відбулося 83 бойові зіткнення.

Удари по території України

Від артилерійських обстрілів з території Російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Сергіївське, Хрінівка, Орликівка, Галаганівка Чернігівської області; Кореньок Сумської області.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник від початку доби завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 57 артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили атаку ворога в районі Кам’янки.

На Куп’янському напрямку агресор 11 разів здійснював штурмові дії у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки. Шість боєзіткнень тривають в даний момент.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку загарбницька армія сім разів атакувала в районах населених пунктів Мирне, Новоселівка та у бік Дробишевого, Ставків.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Серебрянки та Виїмки, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку, в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр, наші воїни зупинили сім наступальних дій ворога, ще два боєзіткнення тривають. Під авіаційними ударами були Костянтинівка та Дружківка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 28 атак.

Обстановка на Півдні

Сьогодні на Олександрівському напрямку ворог 11 разів атакував в районах населених пунктів Січневе, Вороне, Степове, Олексіївка, Вербове, Павлівка, Цегельне, Успенівка, Красногірське. Одне боєзіткнення продовжується дотепер. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Демурине, Великомихайлівка, Орестопіль, Олексіївка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень у районі населеного пункту Охотниче, чотири боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку на даний час противник двічі атакував в районах Степногірська та Степового.

На Придніпровському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

"На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала", - наголосили у Генштабі.

