Понад 5 400 боєзіткнень та 140 000 обстрілів зафіксовано на фронті у жовтні, - Міноборони
Інтенсивність бойових дій у жовтні залишалась високою: понад п'ять тисяч боєзіткнень, майже 140 000 артобстрілів та зростання активності ворожої авіації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони.
За повідомленнями Генерального штабу ЗСУ, у жовтні відбулося 5 480 бойових зіткнень. Впродовж місяця їхня кількість неодноразово перевищувала 200 щодоби. Найбільше боєзіткнень було 9 жовтня – 245.
Зросла активність і ворожої авіації.
Крім цього, у жовтні ворог здійснив майже 140 000 артилерійських обстрілів, серед яких – 3 353 із реактивних систем залпового вогню.
