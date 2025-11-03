УКР
Понад 5 400 боєзіткнень та 140 000 обстрілів зафіксовано на фронті у жовтні, - Міноборони

Фронт у жовтні 2025: сотні боєзіткнень щодня та тисячі обстрілів

Інтенсивність бойових дій у жовтні залишалась високою: понад п'ять тисяч боєзіткнень, майже 140 000 артобстрілів та зростання активності ворожої авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони.

За повідомленнями Генерального штабу ЗСУ, у жовтні відбулося 5 480 бойових зіткнень. Впродовж місяця їхня кількість неодноразово перевищувала 200 щодоби. Найбільше боєзіткнень було 9 жовтня – 245.

Зросла активність і ворожої авіації.

Крім цього, у жовтні ворог здійснив майже 140 000 артилерійських обстрілів, серед яких – 3 353 із реактивних систем залпового вогню.

