Понад 5 400 боєзіткнень та 140 000 обстрілів зафіксовано на фронті у жовтні, - Міноборони

Інтенсивність бойових дій у жовтні залишалась високою: понад п'ять тисяч боєзіткнень, майже 140 000 артобстрілів та зростання активності ворожої авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони.

За повідомленнями Генерального штабу ЗСУ, у жовтні відбулося 5 480 бойових зіткнень. Впродовж місяця їхня кількість неодноразово перевищувала 200 щодоби. Найбільше боєзіткнень було 9 жовтня – 245.

Зросла активність і ворожої авіації.

Крім цього, у жовтні ворог здійснив майже 140 000 артилерійських обстрілів, серед яких – 3 353 із реактивних систем залпового вогню.

