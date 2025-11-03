Более 5 400 боестолкновений и 140 000 обстрелов зафиксировано на фронте в октябре, - Минобороны

Интенсивность боевых действий в октябре оставалась высокой: более пяти тысяч боевых столкновений, почти 140 000 артиллерийских обстрелов и рост активности вражеской авиации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны.

По сообщениям Генерального штаба ВСУ, в октябре произошло 5 480 боевых столкновений. В течение месяца их количество неоднократно превышало 200 в сутки. Больше всего боевых столкновелений было 9 октября – 245.

Возросла активность и вражеской авиации.

Кроме этого, в октябре враг осуществил почти 140 000 артиллерийских обстрелов, среди которых – 3 353 из реактивных систем залпового огня.

