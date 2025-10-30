РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10571 посетитель онлайн
Новости Ситуация на фронте Ситуация на севере Украины
1 016 6

Отдельные подразделения продолжают удерживать позиции на территории РФ, - ГВ "Курськ"

ОТУ Сиверск о боях на Курщине

Некоторые украинские подразделения продолжают удерживать позиции на территории Российской Федерации.

Об этом заявил представитель группировки "Курськ" Александр Невидомый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация в зоне ответственности группировки войск "Курськ" стабильна и контролируется нашими Силами. Направление остается довольно активным, несмотря на относительное уменьшение штурмовых действий со стороны противника. Хотя от создания заявленной ими "буферной зоны" враг не отказывается. Мы, со своей стороны, срываем эти намерения. Некоторые наши подразделения продолжают удерживать позиции на территории Российской Федерации. То есть группировка войск "Курськ" продолжает выполнять поставленные боевые задачи", - отметил Невидомый.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Спикер добавил, что в зоне ответственности группировки войск "Курськ" противник активно применяет беспилотники различного типа. Он также отметил, что за сутки россияне в среднем наносят до 15 авиаударов с использованием управляемых авиабомб.

"Один удар - это, примерно, 30 КАБов. В глубину операционной зоны их применяют все реже. Ими стремятся нанести ущерб именно боевым порядкам нашей группировки", - добавил он.

Читайте также: Залужный о Курской операции: Изолированный тактический прорыв не всегда приносит необходимый успех

Автор: 

война (1481) Курск (1192)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вибачаюсь, - а для чого?
показать весь комментарий
30.10.2025 21:44 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2025 21:48 Ответить
"******" не тільки "********", але і незламно-потужні...
показать весь комментарий
30.10.2025 22:16 Ответить
для zельоного піару і знищення свіжих підрозділів ЗСУ ..як вся Курська операція

все по Оманському плану
показать весь комментарий
30.10.2025 22:03 Ответить
О ЦЕ НЕЗЛАМНІ !!!
показать весь комментарий
30.10.2025 22:20 Ответить
 
 