Отдельные подразделения продолжают удерживать позиции на территории РФ, - ГВ "Курськ"

Некоторые украинские подразделения продолжают удерживать позиции на территории Российской Федерации.

Об этом заявил представитель группировки "Курськ" Александр Невидомый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация в зоне ответственности группировки войск "Курськ" стабильна и контролируется нашими Силами. Направление остается довольно активным, несмотря на относительное уменьшение штурмовых действий со стороны противника. Хотя от создания заявленной ими "буферной зоны" враг не отказывается. Мы, со своей стороны, срываем эти намерения. Некоторые наши подразделения продолжают удерживать позиции на территории Российской Федерации. То есть группировка войск "Курськ" продолжает выполнять поставленные боевые задачи", - отметил Невидомый.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Спикер добавил, что в зоне ответственности группировки войск "Курськ" противник активно применяет беспилотники различного типа. Он также отметил, что за сутки россияне в среднем наносят до 15 авиаударов с использованием управляемых авиабомб.

"Один удар - это, примерно, 30 КАБов. В глубину операционной зоны их применяют все реже. Ими стремятся нанести ущерб именно боевым порядкам нашей группировки", - добавил он.

Читайте также: Залужный о Курской операции: Изолированный тактический прорыв не всегда приносит необходимый успех